В СИЗО отправили тоболяка, который застрелил своих знакомых

Судом избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в деревне Иземеть мужчины устроили совместное застолье, во время которого между хозяином дома и гостями произошел конфликт.
В разгар ссоры хозяин дома достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых. В результате двое мужчин скончались на месте от полученных ранений, а еще один мужчина был госпитализирован в больницу.
Ранее «Наш город» писал о том, что недалеко от Тюмени 41-летний мужчина застрелил двух односельчан.