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В СИЗО отправили тоболяка, который застрелил своих знакомых

26 августа 07:23
Фото: 1Mi
Сегодня, 26 августа, избрали меру пресечения жителю Тобольского района, который обвиняется в убийстве двух своих знакомых и покушении на убийство третьего.
Сюжет
Тюмень

Судом избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в деревне Иземеть мужчины устроили совместное застолье, во время которого между хозяином дома и гостями произошел конфликт.

В разгар ссоры хозяин дома достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых. В результате двое мужчин скончались на месте от полученных ранений, а еще один мужчина был госпитализирован в больницу.

Ранее «Наш город» писал о том, что недалеко от Тюмени 41-летний мужчина застрелил двух односельчан.

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