Тюменца отправили под стражу за призывы к экстремизму

Выяснилось, что зимой этого года Кирилл М. в созданной им группе в Интернете размещал фото и видеоматериалы с несанкционированного публичного мероприятия, проходившего 24 февраля в Тюмени. Он также принимал участие в мероприятии.
В тот день его доставили в отдел полиции. Был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение проведения митинга.
После этого Кирилл записал видео, в котором призывает к экстремизму и насилию к сотрудникам полиции. Оно было в открытом доступе.
Его заключили под стражу по 3 сентября 2022 года.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени мужчину оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ.