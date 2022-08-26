nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменца отправили под стражу за призывы к экстремизму

26 августа 06:18
Фото: 1Mi
В Центральный районный суд поступило уголовное дело в отношении молодого человека, который обвиняется в публичных призывах к экстремизму. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
Сюжет
Суд

Выяснилось, что зимой этого года Кирилл М. в созданной им группе в Интернете размещал фото и видеоматериалы с несанкционированного публичного мероприятия, проходившего 24 февраля в Тюмени. Он также принимал участие в мероприятии.

В тот день его доставили в отдел полиции. Был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение проведения митинга.

После этого Кирилл записал видео, в котором призывает к экстремизму и насилию к сотрудникам полиции. Оно было в открытом доступе.

Его заключили под стражу по 3 сентября 2022 года.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени мужчину оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Материалы по теме
В России запретили Facebook и Instagram за экстремизм и призывы к насилиюВ Тюмени за экстремизм осудили бывшего муфтия Духовного управления мусульман
#Новости#Суда#Россия#Экстремистская организация#Суд#Законы#Экстремисты#Экстремизм#Закон#Тюменская область#Тюмень#Мелиса Учунджю#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25