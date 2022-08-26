Тюменский Центр робототехники набирает учеников на обучение в АйТиЛабах и РобоЛабах

Стоит отметить, что за сертификат об обучении по программам ЦРиАСУ присваиваются баллы на платформе «Талант НТО». Победители и призёры конкурса «Талант НТО» могут получить до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры.