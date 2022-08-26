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Тюменский Центр робототехники набирает учеников на обучение в АйТиЛабах и РобоЛабах

26 августа 11:23
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В Центре робототехники и АСУ Тюменской области открыт набор учеников. Записаться на обучение можно до конца сентября, а занятия в АйТиЛабах, РобоЛабах и тематических ИТ-лабораториях начнутся в начале октября, сообщает региональный департамент информатизации.

В Тюменской области уже семь лет проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Занятия проходят на базе специально оборудованных классов в школах региона.

С 19 августа идет прием заявок на обучение по следующим направлениям в г. Тюмени:

Зачисление в группы ШЮН происходит по результатам тестирования и собеседования. После подачи заявки ребенок получит тест, который нужно заполнить в определенный период времени. После успешного выполнения заданий школьника пригласят на собеседования.

Также с 25 августа начался набор на программу «Программирование робототехнических устройств и систем». Записаться могут ученики, начиная с 13 лет.

Стоит отметить, что за сертификат об обучении по программам ЦРиАСУ присваиваются баллы на платформе «Талант НТО». Победители и призёры конкурса «Талант НТО» могут получить до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры.

Также напомним, что с момента открытия Центра робототехники и автоматизированных систем управления началась масштабная работа по формированию в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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