Тюменских школьников приглашают на обучение в ИТ-лабораторию «GameDev-станция»

Кроме того, школьники в процессе обучения в Лаборатории усвоят азы применения игровых техник в других направлениях. О том, что эти технологии актуальны не только сейчас, но и будут перспективными в ближайшие десятилетия, говорит экономический интерес к этой сфере. Так, на прошедшем инвестфоруме «Инновик-2022», в числе экспертов направления которого были представители департамента информатизации Тюменской области, команды показали самые разнообразные проекты: от новых экшн-игр, в основе которых лежит глубокое погружение в историю страны, до целых метавселенных с цифровыми двойниками городов.
В первый год работы ИТ-класса его выпускниками стали 40 ребят. Среди выпускных работ есть много раннеров (игровой жанр, для которого характерно безостановочное движение среди препятствий без возможности влияния на скорость), 2D-платформеров и даже полноценных RPG-игр, где герой действует в мире после катастроф, подобно сталкеру, или пытается выбраться из заброшенного здания с монстрами. Все игры создаются либо на движке Unreal Engine, либо на пратформе Unity.
Также ребята научились создавать персонажей игр в 2D или 3D-формате. Ученики GameDev-станции приняли участие в городском проекте по созданию пешеходной улицы Дзержинского, в рамках которого для приложения с дополненной реальностью создали 3D-модель купца.
Напомним, в Тюменской области с 2015 года проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Обучение проходит на базе оборудованных классов, организованных в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.