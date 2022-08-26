Тюменских школьников приглашают на обучение в ИТ-лабораторию «GameDev-станция»

Кроме того, школьники в процессе обучения в Лаборатории усвоят азы применения игровых техник в других направлениях. О том, что эти технологии актуальны не только сейчас, но и будут перспективными в ближайшие десятилетия, говорит экономический интерес к этой сфере. Так, на прошедшем инвестфоруме «Инновик-2022», в числе экспертов направления которого были представители департамента информатизации Тюменской области, команды показали самые разнообразные проекты: от новых экшн-игр, в основе которых лежит глубокое погружение в историю страны, до целых метавселенных с цифровыми двойниками городов.