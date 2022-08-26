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Тюменских школьников приглашают на обучение в ИТ-лабораторию «GameDev-станция»

26 августа 14:23
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
На базе Центра робототехники и АСУ Тюменской области в декабре прошлого года открылась ИТ-лаборатория «GameDev-станция». Сейчас здесь идет набор учеников на новый учебный год. У ребят есть хорошая возможность научиться разрабатывать игры и работать с объемной графикой. Об этом расскали в департаменте информатизации.

Кроме того, школьники в процессе обучения в Лаборатории усвоят азы применения игровых техник в других направлениях. О том, что эти технологии актуальны не только сейчас, но и будут перспективными в ближайшие десятилетия, говорит экономический интерес к этой сфере. Так, на прошедшем инвестфоруме «Инновик-2022», в числе экспертов направления которого были представители департамента информатизации Тюменской области, команды показали самые разнообразные проекты: от новых экшн-игр, в основе которых лежит глубокое погружение в историю страны, до целых метавселенных с цифровыми двойниками городов.

В первый год работы ИТ-класса его выпускниками стали 40 ребят. Среди выпускных работ есть много раннеров (игровой жанр, для которого характерно безостановочное движение среди препятствий без возможности влияния на скорость), 2D-платформеров и даже полноценных RPG-игр, где герой действует в мире после катастроф, подобно сталкеру, или пытается выбраться из заброшенного здания с монстрами. Все игры создаются либо на движке Unreal Engine, либо на пратформе Unity.

Также ребята научились создавать персонажей игр в 2D или 3D-формате. Ученики GameDev-станции приняли участие в городском проекте по созданию пешеходной улицы Дзержинского, в рамках которого для приложения с дополненной реальностью создали 3D-модель купца.

Напомним, в Тюменской области с 2015 года проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Обучение проходит на базе оборудованных классов, организованных в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.

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