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Тюменец обокрал соседей, чтобы купить возлюбленной пиво и рыбу

26 августа 04:23
Фото: 1Mi
Калининский суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Тюмень

Выяснилось, что зимой этого города Николай Черепанов распивал спиртные напитки у своей девушки.

На судебном заседании он пояснил, что разочаровался в любви и женщинах.

Мужчина рассказал, что когда у них с возлюбленной закончилась выпивка, девушка начала ругаться и требовать деньги и подарки. Ее не устроило, что он не платит за ее красоту. Кроме того, грозила тем, что больше не пустит его к себе домой.

Обвиняемый вышел покурить. Потом стал проверять двери всех квартир в подъезде, увидел, что в одной из них не горит свет. Он вытащил 3 тысячи рублей, дамские часы и сигареты из женской сумки.

Саму сумку выкинул. Он подарил краденное своей девушке, а также купил рыбы и пива. Общий ущерб — 4 900 рублей.

Черепанов полностью признал вину, у него непогашенная судимость. Суд назначил Николаю наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец полез в окно на 7 этаж, чтобы извиниться перед любимой.

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