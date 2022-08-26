Тюменец обокрал соседей, чтобы купить возлюбленной пиво и рыбу

Выяснилось, что зимой этого города Николай Черепанов распивал спиртные напитки у своей девушки.
На судебном заседании он пояснил, что разочаровался в любви и женщинах.
Мужчина рассказал, что когда у них с возлюбленной закончилась выпивка, девушка начала ругаться и требовать деньги и подарки. Ее не устроило, что он не платит за ее красоту. Кроме того, грозила тем, что больше не пустит его к себе домой.
Обвиняемый вышел покурить. Потом стал проверять двери всех квартир в подъезде, увидел, что в одной из них не горит свет. Он вытащил 3 тысячи рублей, дамские часы и сигареты из женской сумки.
Саму сумку выкинул. Он подарил краденное своей девушке, а также купил рыбы и пива. Общий ущерб — 4 900 рублей.
Черепанов полностью признал вину, у него непогашенная судимость. Суд назначил Николаю наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец полез в окно на 7 этаж, чтобы извиниться перед любимой.