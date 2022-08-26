«Сплошная проверка» ждет водителей Тюмени 27 августа

В Тюменской области пройдут «сплошные проверки», сообщают в ГИБДД. Инспекторы проверят тюменских водителей на грубые нарушения ПДД. Стоит отметить, что в этом году удалось задержать почти 5 000 пьяных автомобилистов.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры. В этом месяце автоинспекторы регистрируют всплеск активности нетрезвых водителей. «Сплошная проверка» водителей на трезвость пройдет 27 августа в Тюмени. Автоинспекторы оценят состояние всех водителей в потоке транспорта на одном из участков городских дорог»сообщили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что данное мероприятие проходит практически каждую неделю. Обычно при проверке 200-250 машин выявляют только одного пьяного водителя. Материалы по теме В Тюмени пьяный мужчина на электробайке на полном ходу влетел в бетонный блок