«Сплошная проверка» ждет водителей Тюмени 27 августа

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.
В этом месяце автоинспекторы регистрируют всплеск активности нетрезвых водителей.
«Сплошная проверка» водителей на трезвость пройдет 27 августа в Тюмени. Автоинспекторы оценят состояние всех водителей в потоке транспорта на одном из участков городских дорог»сообщили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что данное мероприятие проходит практически каждую неделю. Обычно при проверке 200-250 машин выявляют только одного пьяного водителя.