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«Сплошная проверка» ждет водителей Тюмени 27 августа

26 августа 14:48
Фото: 1Mi
В Тюменской области пройдут «сплошные проверки», сообщают в ГИБДД. Инспекторы проверят тюменских водителей на грубые нарушения ПДД. Стоит отметить, что в этом году удалось задержать почти 5 000 пьяных автомобилистов.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

В этом месяце автоинспекторы регистрируют всплеск активности нетрезвых водителей.

«Сплошная проверка» водителей на трезвость пройдет 27 августа в Тюмени. Автоинспекторы оценят состояние всех водителей в потоке транспорта на одном из участков городских дорог»сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что данное мероприятие проходит практически каждую неделю. Обычно при проверке 200-250 машин выявляют только одного пьяного водителя.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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