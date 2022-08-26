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Роспотребнадзор сообщил о качестве воздуха в Тюмени

26 августа 12:36
Фото: 1Mi
Сегодня Роспотребнадзор наконец предоставил результаты проб воздуха в Тюмени. По данным специалистов ведомства, вчера концентрация вредных веществ в воздухе не превышала предельно допустимые концентрации. Аналогичная ситуация наблюдается сегодня.

Сегодня днем специалисты Роспотребнадзора ответили на наш запрос, сообщив, что вчера воздух в Тюмени не представлял опасности для горожан.

«Содержание загрязняющих веществ в пробах атмосферного воздуха не превышало предельно допустимые концентрации, установленные требованиями СанПиН», — сообщили в ведомстве.

А недавно ведомство опубликовала результаты сегодняшних замеров, результаты которых также говорят о том, что воздух в городе безопасен.

В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле.

Ранее «Наш город» сообщал вам об альтернативных замерах воздуха, согласно которым ПНК все же превышены.

#Новости#Алена Патрушева#Общество
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