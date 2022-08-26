Роспотребнадзор сообщил о качестве воздуха в Тюмени

Сегодня днем специалисты Роспотребнадзора ответили на наш запрос, сообщив, что вчера воздух в Тюмени не представлял опасности для горожан.
«Содержание загрязняющих веществ в пробах атмосферного воздуха не превышало предельно допустимые концентрации, установленные требованиями СанПиН», — сообщили в ведомстве.
А недавно ведомство опубликовала результаты сегодняшних замеров, результаты которых также говорят о том, что воздух в городе безопасен.
В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле.
Ранее «Наш город» сообщал вам об альтернативных замерах воздуха, согласно которым ПНК все же превышены.