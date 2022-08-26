Полиция у Спасской церкви в Тюмени. Найдены останки человека.

В составе следственной группы был человек с чемоданчиком с надписью «судебно-медицинская экспертиза». По источникам «Нашего города», на территории Спасской Церкви были обнаружены человеческие останки, специалист взял образцы для исследования.
Напомним, сейчас на территории Спасской Церкви проходят реставрационные работы.
Пока ни региональное управление СКР, ни УМВД по Тюменской области никак не прокомментировали ситуацию, в ведомства направлены официальные запросы.
В прошлом году также во время работ здесь нашли останки знаменитого тюменца Андрея Текутьева. Принадлежат ли найденные сейчас останки также исторической личности или нет, будет устанавливать следствие.
Ранее «Наш город» писал о том, как были идентифицированы останки Текутьева в Тюмени.