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Около Тюмени произошло смертельное ДТП. Среди пострадавших двое детей

26 августа 14:19
Фото: Читатель «Наш город»
В 4 километрах от Тюмени на трассе Р-402 (в сторону Боровского) произошло смертельное ДТП, сообщает источник «Нашего города». Информация об инциденте появилась и в сервисе 2ГИС. На место дорожного происшествия прибыли медики, сразу три наряда ДПС и спасатели.

«На 12 км трассы дороги Боровский — Богандинский столкнулись „Ниссан“ и „Вольво“. По предварительным данным, 67-летний водитель „Ниссан“ не пропустил легковой автомобиль. В результате ДТП он скончался на месте»сообщили в ГИБДД «Нашему городу».

В аварии пострадал водитель «Вольво» и двое детей. Причины происшествия устанавливаются. Ущерб от ДТП значительный, автомобили восстановлению не подлежат.

Месяц назад «Наш город» сообщал, что на улице Западносибирской, 22, столкнулись Renault Logan и Volkswagen Passat. В результате инцидента Renault перевернулся на крышу, пострадали два человека.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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