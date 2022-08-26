Около Тюмени произошло смертельное ДТП. Среди пострадавших двое детей

В 4 километрах от Тюмени на трассе Р-402 (в сторону Боровского) произошло смертельное ДТП, сообщает источник «Нашего города». Информация об инциденте появилась и в сервисе 2ГИС. На место дорожного происшествия прибыли медики, сразу три наряда ДПС и спасатели.

«На 12 км трассы дороги Боровский — Богандинский столкнулись „Ниссан“ и „Вольво“. По предварительным данным, 67-летний водитель „Ниссан“ не пропустил легковой автомобиль. В результате ДТП он скончался на месте»сообщили в ГИБДД «Нашему городу». В аварии пострадал водитель «Вольво» и двое детей. Причины происшествия устанавливаются. Ущерб от ДТП значительный, автомобили восстановлению не подлежат. Месяц назад «Наш город» сообщал, что на улице Западносибирской, 22, столкнулись Renault Logan и Volkswagen Passat. В результате инцидента Renault перевернулся на крышу, пострадали два человека. Материалы по теме В ГИБДД рассказали подробности аварии с «перевертышем» на Лесобазе