Очень жаркий день ждет жителей Тюмени в пятницу

К 15 часам воздух в Тюмени разогреется до + 28 градусов, скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. Днём будет ясно, но вечером возможен небольшой дождь. Влажность снизится до 60%.
Северный ветер понизит температуру воздуха в Тюмени 27 августа до + 20 градусов. Влажность составит 57%. Скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду, осадков в этот день не ожидается.
В воскресенье потеплеет до + 24, в город вновь вернётся ясная погода. Скорость ветра 3-5 метров в секунду, осадки маловероятны. Влажность составит 67%, атмосферное давление в пределах нормы.
На следующей неделе в областную столицу снова может вернуться жара. Столбики термометра поднимутся до +30.