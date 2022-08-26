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Очень жаркий день ждет жителей Тюмени в пятницу

26 августа 01:02
Фото: 1Mi
Очень жаркий день ждёт тюменцев в пятницу, но к 20:00 в город придёт резкое похолодание, сообщает Гисметео.

К 15 часам воздух в Тюмени разогреется до + 28 градусов, скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. Днём будет ясно, но вечером возможен небольшой дождь. Влажность снизится до 60%.

Северный ветер понизит температуру воздуха в Тюмени 27 августа до + 20 градусов. Влажность составит 57%. Скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду, осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье потеплеет до + 24, в город вновь вернётся ясная погода. Скорость ветра 3-5 метров в секунду, осадки маловероятны. Влажность составит 67%, атмосферное давление в пределах нормы.

На следующей неделе в областную столицу снова может вернуться жара. Столбики термометра поднимутся до +30.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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