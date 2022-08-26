На сайте ВЭФ-2022 стала доступна полная деловая программа форума

Сессии в рамках деловой программы форума разбиты на шесть блоков, посвященных будущему ДФО на фоне происходящих в международном сообществе событий. Так, блок «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» предполагает обсуждение возможностей БАМа и Транссиба в нынешних условиях, новой системы снабжения, СМП, развития инфраструктуры воздушных гаваней Дальнего Востока и Арктики в стремлении к авиационной доступности. Много времени будет отведено на дискуссии о бесшовном транспортном и логистическом пространстве Большой Евразии.