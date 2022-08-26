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На сайте ВЭФ-2022 стала доступна полная деловая программа форума

26 августа 15:41
Фото: forumvostok.ru
На официальном сайте Восточного экономического форума (ВЭФ) появился полный перечень его мероприятий. Опубликованная программа включает в себя более 90 сессий, на которых будут выступать свыше 330 спикеров и модераторов. ВЭФ-2022 организаторы решили традиционно провести во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

Как сообщает vostokmedia.com, главная тема предстоящего форума — «На пути к многополярному миру».

Полпред президента в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев подчеркнул, что форум постепенно становится одним из незаменимых инструментов развития дальневосточного макрорегиона. Площадка ВЭФ способствует созданию связей между инвесторами, предпринимателями и органами власти, инициирует обсуждение злободневных вопросов, дает возможность провести встречи и переговоры в деловой обстановке, подписать значимые документы о сотрудничестве.

Сессии в рамках деловой программы форума разбиты на шесть блоков, посвященных будущему ДФО на фоне происходящих в международном сообществе событий. Так, блок «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» предполагает обсуждение возможностей БАМа и Транссиба в нынешних условиях, новой системы снабжения, СМП, развития инфраструктуры воздушных гаваней Дальнего Востока и Арктики в стремлении к авиационной доступности. Много времени будет отведено на дискуссии о бесшовном транспортном и логистическом пространстве Большой Евразии.

Частью специального блока «Молодежный ВЭФ» выступит презентация программы «Муравьев-Амурский — 2030». Пройдут дискуссии о роли социальных сетей, перспективах молодежного предпринимательства, возможностях финансового рынка в новых реалиях, образовании и карьере по бизнес-направлениям.

Важнейшим событием форума в очередной раз выступит пленарное заседание.

Советник главы государства Антон Кобяков подчеркнул, что ВЭФ-2022 объединит общей идеей представителей из более чем 60 государств. Ожидается прибытие официальных делегаций, инвесторов и бизнесменов, планирующих участвовать в развитии Дальнего Востока.

В день открытия форума, 5 сентября, пройдет второй по счету Международный форум по сохранению тигра. Цель мероприятия — привлечь внимание мировой общественности к проблеме уменьшения численности этих животных в дикой природе.

Медиахолдинг 1MI выступит в роли информационного партнера ВЭФ.

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
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