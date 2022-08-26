«Место под соснами»: всероссийская премьера культового фильма

По сюжету мотокаскадер Люк Глэнтон в ходе турне встречает свою бывшую девушку Ромину и узнает, что у нее от него годовалый сын. Решив обеспечивать сына, Люк бросает работу каскадера, однако Ромина не хочет помощи, так как уже состоит в отношениях. Люк работает у механика Робина, денег для обеспечения семьи не хватает, и тогда Робин предлагает ограбить банк.