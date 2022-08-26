«Место под соснами»: всероссийская премьера культового фильма

30 августа «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на всероссийскую премьеру эпической криминальной саги Дерека Сиенфрэнса «Место под соснами» с сильнейшим актерским составом — роли в фильме исполнили Райан Гослинг, Брэдли Купер и Ева Мендес.
Один из лучших независимых фильмов года по признанию Национального совета кинокритиков и «достижение кинематографа, проникающее в самую суть вещей» © Indiewire.
«Это классическая история о том, как грехи отцов влияют на судьбы детей»,говорит режиссер.
По сюжету мотокаскадер Люк Глэнтон в ходе турне встречает свою бывшую девушку Ромину и узнает, что у нее от него годовалый сын. Решив обеспечивать сына, Люк бросает работу каскадера, однако Ромина не хочет помощи, так как уже состоит в отношениях. Люк работает у механика Робина, денег для обеспечения семьи не хватает, и тогда Робин предлагает ограбить банк.
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