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Маленькие дети разъезжали на квадроцикле по тюменской Зареке

26 августа 03:53
Фото: 1Mi
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧС Тюмень» был опубликован пост анонимной пользовательницы о трёх несовершеннолетних детях, которые разъезжают на квадроцикле.
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Тюмень

«Маленькие дети ездят на квадроцикле втроём. Родители, вы не в себе? Если вам плевать на безопасность, жизнь и здоровье ваших детей, то представьте если они нанесут ущерб другим детям или взрослым», негодует пользовательница.

Надо сказать, что комментаторы поддержали возмущенную женщину.

«Это до первого происшествия, а потом крайних будут искать», считает Оксана Безбородова.

«Видела их. На вид лет 10-12», высказалась Елена Голубицкая.

Ранее «Наш город» писал о мужчине, который избил соседа сковородкой.

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