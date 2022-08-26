Маленькие дети разъезжали на квадроцикле по тюменской Зареке

«Маленькие дети ездят на квадроцикле втроём. Родители, вы не в себе? Если вам плевать на безопасность, жизнь и здоровье ваших детей, то представьте если они нанесут ущерб другим детям или взрослым», негодует пользовательница.
Надо сказать, что комментаторы поддержали возмущенную женщину.
«Это до первого происшествия, а потом крайних будут искать», считает Оксана Безбородова.
«Видела их. На вид лет 10-12», высказалась Елена Голубицкая.
Ранее «Наш город» писал о мужчине, который избил соседа сковородкой.