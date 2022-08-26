Качество воздуха в Тюмени может ухудшиться к середине дня

А тем временем ситуация с воздухом может ухудшиться к середине дня. Если сейчас качество воздуха удовлетворительное и индекс качества воздуха всего на 3 единицы превышает предельно допустимый показатель, то к обеду юго-западный ветер может принести к нам воздух из регионов с более неблагоприятной ситуацией.