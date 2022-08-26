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Качество воздуха в Тюмени может ухудшиться к середине дня

26 августа 02:56
Фото: Скриншот iqair.com
К утру в городе воздух стал чище. Вчера вечером в 4 раза была превышена концентрация PM2.5, а индекс качества воздуха составлял 68 (при норме — 50). А сегодня утром, по данным сервиса IQAirMap, ИКВ составил 53, а ПДК превышена всего в 2,6 раза.

Роспотребнадзор пока так и не предоставил результаты проб воздуха. Этих данных пока нет на сайте, а на наш запрос в ведомстве до сих пор не ответили.

А тем временем ситуация с воздухом может ухудшиться к середине дня. Если сейчас качество воздуха удовлетворительное и индекс качества воздуха всего на 3 единицы превышает предельно допустимый показатель, то к обеду юго-западный ветер может принести к нам воздух из регионов с более неблагоприятной ситуацией.

«Наш город» в течение для будет следить за качеством воздуха.

Вчера вечером мы выяснили, в чем причина дымки и запаха гари в Тюмени.

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