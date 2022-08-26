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«Хотел связать руки скотчем»: в Тюмени мужчина ограбил пенсионерку

26 августа 02:03
Фото: 1Mi
В Тюмени задержали мужчину, который подозревается в совершении грабежа. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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Тюмень

В полицию позвонила пожилая женщина и рассказала, что в подъезде на нее было совершено нападение. Ее схватили и затолкнули в дом. Мужчина угрожал и потребовал деньги.

Женщина отдала злоумышленнику порядка 15 тысяч рублей. Грабитель хотел связать руки пенсионерки скотчем, однако, не смог. Он запер ее в доме и скрылся.

Прибыла следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий удалось найти подозреваемого. Выяснилось, что нападавший когда-то был коллегой пенсионерки. У него были большие долги. Похищенные деньги он потратил на погашение долга.

Женщина смогла опознать его по голосу и глазам.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Сейчас он находится под стражей.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени поймали грабителя из Казахстана.

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