Где в Тюмени выучить английский язык

Она на рынке уже 11 лет и успела неплохо себя разрекламировать. В Тюменской области «Еврошкола» — это самое прибыльное учреждение в сфере изучения иностранных языков.
Отдать туда ребенка можно уже в три года, авторы курса для самых маленьких обещают, что ученики смогут выучить 80 слов на английском, освоят азы произношения и разучат песни на новом языке.
Также изучать иностранный язык здесь могут и взрослые всех возрастов.
Преподавательский состав в этой школе полностью русскоговорящий. По большей части, учителя — выпускники ТюмГУ.
Руководит «Еврошколой» Лариса Романовская, также окончившая государственный ВУЗ Тюмени.
Заметно, что школа уж очень беспокоится о своей репутации. На всех площадках, где клиенты могут оставить свои отзывы, количество комментариев не превышает и 10-ти. Разумеется, большая их часть — хвалебные песни учителям и учреждению.
Но мы все же смогли найти мнения недовольных клиентов.
Также «Наш город» пообщался с Елизаветой Лесиной, которая отправляла в эту школу свою 11-летнюю дочь.
«Половину занятия, судя по рассказам дочери, дети просто играют, никоим образом не затрагивая английский язык. Курсы специально растягивают, чтобы высасывать у родителей деньги. Моя дочь ничего полезного в этой школе не получила, зато в другой смогла за два года из троечницы вырасти в олимпиадницу и отличницу по английскому», говорит Елизавета.
Отметим, что выручка компании за 2021 год составила более 98 млн рублей. За все время работы, школа два раза выступала в суде, в качестве ответчика.
Проблемы были в исполнении обязательств по договорам и в нарушении законодательства о государственной регистрации.
Эта школа английского может похвастаться не только носителями языка в педагогическом составе, но и англоговорящим руководителем — Дейвисом Томасом Хью.
Чаще всего здесь одно занятие проводит носитель языка и на нем говорят только на английском, а другое - преподаватель из России, объясняя правила на родном языке.
Здесь языку обучают детей с 4 лет до 16 лет. А далее любой желающий может попасть в группу для взрослых.
Руководство этой школы также пристально следить за отзывами. Причем, если у «Еврошколы» можно было найти хотя бы один-два отзыва с замечаниями к процессу обучения, то здесь исключительно хвалебные тексты и пятизвездочные отметки. Жаль, что этих отзывов раз-два и обчелся.
Хотя на деле к школе предъявляют много претензий.
Выручка школы зв 2021-й год составила около 26,2 млн рублей. Три раза руководителю школы приходилось защищать учреждение в суде. К «СЕТ» были претензии касательно взыскания обязательных платежей и санкций, а также исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг.
Это довольно молодая языковая школа, она на рынке всего 5 лет.
Педагогический состав здесь на 100% русскоговорящий.
В этой школе также обучают английскому детей с 4 лет. Но авторы курса предупреждают сразу, что научат ребенка реагировать на вопросы, заданные на другом языке и воспринимать иностранные слова. На этом этапе учат лишь речи, а не языку.
Отдельные курсы есть для взрослых и для школьников.
Отзывов о школе, помимо тех, что есть у них на сайте и в социальных сетях, практически нет. Хоть какие-то комментарии учеников или их родителей можно найти только в 2ГИС, они в большинстве своем положительны. Хотя, один из них гласит, что в Queen’s English всех настоятельно просят оставить отзыв на этой платформе.
Этой школой руководит Никита Ежиков. В прошлом году выручка организации составила 6,6 млн рублей. Также три раза Queen’s English выступала в суде, в качестве ответчика. В частности, 2 раза со школы хотели взыскать обязательные платежи.
Она на рынке уже 10 лет. Здесь обучают кембриджскому английскому, детей принимают с 5 лет. Также есть отдельные курсы для взрослых. Ведут их преподаватели, для который родной язык — русский.
Отзывов о школе тоже практически нет, если не считать идеально-хвалебные.
Этой лингвистической школой руководит Анна Прекина. Выручка за 2021-й год составила 2,5 млн рублей. За все время работы школа только один раз была ответчиком в суде. Причиной стало нарушение законодательства о государственной регистрации.
Под этим названием компания зарегистрировалась в 2013-м году. Ребенок может здесь заниматься с 3-х лет. Отдельные курсы есть для подростков и для взрослых учеников.
Клиенты школы сообщают, что преподавательский состав здесь полностью русскоговорящий, но иногда на уроки приглашают носителей языка.
Отзывов на эту языковую школу меньше, чем у всех вышеперечисленных.
Директор школы — Яна Панова. Выручка за прошлый год составила — 2,4 млн рублей. Любопытно, что школа не участвовала ни в одном судебном разбирательстве.