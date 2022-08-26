Где в Тюмени выучить английский язык

Отзывов о школе, помимо тех, что есть у них на сайте и в социальных сетях, практически нет. Хоть какие-то комментарии учеников или их родителей можно найти только в 2ГИС, они в большинстве своем положительны. Хотя, один из них гласит, что в Queen’s English всех настоятельно просят оставить отзыв на этой платформе.