ФИОП: В конкурсе по развитию стартап-студий в России будут участвовать 35 вузов

Для вузов наличие у них стартап-студий также выгодно. Такие университеты могут стать центрами профессиональной подготовки будущих бизнесменов для своих регионов и всего государства. Более того, они расширят свои бизнес-связи и научат студентов занимать в предпринимательской деятельности активную позицию.