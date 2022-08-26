ФИОП: В конкурсе по развитию стартап-студий в России будут участвовать 35 вузов

За программу развития по формированию стартап-студий в стране отвечают Министерство науки и высшего образования РФ и ФИОП, пишут NewsNN.ru.
Наличие действующих стартап-студий укрепит экономическую безопасность России и сделает ее технологически самостоятельной. Студенты под руководством опытных наставников будут создавать стартапы в различных областях и реализовывать прогрессивные идеи. Специальная комиссия рассмотрит 35 заявок вузов из 27 субъектов РФ, от Приморья до Калининграда. Об этом рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
По результатам рассмотрения заявок комиссия выберет пятнадцать наиболее сильных. Заявители будут очно защищать свои проекты в финале. После этого с каждым участником заключат инвестиционный договор. Конкурс завершится к ноябрю. В открытие первых стартап-студий в 2022 году вложат около полутора миллиардов рублей.
По словам гендиректора ФИОП Руслана Титова, благодаря новому механизму наша страна быстрее станет технологически независимой. В стартап-студиях будут проверять различные бизнес-идеи и технологические гипотезы. Массовое создание технологических организаций позволит оперативно реализовывать инновационные решения в разных экономических отраслях.
Кроме вузов, заявки на конкурс подавали консорциумы. Это объединения различных учебных заведения, физлиц и компаний, которые готовы на своей базе открыть университетскую стартап-студию.
Для вузов наличие у них стартап-студий также выгодно. Такие университеты могут стать центрами профессиональной подготовки будущих бизнесменов для своих регионов и всего государства. Более того, они расширят свои бизнес-связи и научат студентов занимать в предпринимательской деятельности активную позицию.
Польза от работы стартап-студий будет и для инвесторов. Они получат возможность взаимодействовать с обученными командами специалистов и пользоваться проверенными бизнес-подходами. Также им станут доступны прототипы продуктов.