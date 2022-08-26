Деньги умерших тюменских пациентов психоневрологического интерната возвращены РФ

В настоящий момент тюменский суд удовлетворил 16 из 20 исков для возврата денежных средств в бюджет.
«Установлено, что на банковских счетах умерших граждан, проживавших в интернате, остались денежные средства, которые по истечении 6 месяцев со дня смерти, стали выморочным имуществом»сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что Генпрокуратура РФ обещала проверить начисления ПФР за детей. В этом году были зафиксировано множество случаев отказа в выплате пособий на ребёнка.