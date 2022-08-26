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Деньги умерших тюменских пациентов психоневрологического интерната возвращены РФ

26 августа 10:36
Фото: 1Mi
После проверки прокуратуры в собственность РФ обращено выморочное имущество на 4 млн рублей. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, это произошло после проверки АСУСОН ТО «Ялуторовский психоневрологический интернат».

В настоящий момент тюменский суд удовлетворил 16 из 20 исков для возврата денежных средств в бюджет.

«Установлено, что на банковских счетах умерших граждан, проживавших в интернате, остались денежные средства, которые по истечении 6 месяцев со дня смерти, стали выморочным имуществом»сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее «Наш город» сообщал, что Генпрокуратура РФ обещала проверить начисления ПФР за детей. В этом году были зафиксировано множество случаев отказа в выплате пособий на ребёнка.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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