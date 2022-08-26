Чем известна Тюменская область

«Пользуюсь им уже пятый год. Поставил сразу после покупки. Конечно приходилось подзаряжать, и то зимой. Один единственный раз не завелась этой зимой, но тогда машина почти неделю стояла на морозе. А больше никаких косяков не было»,рассказал один из пользователей.