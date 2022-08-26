Чем известна Тюменская область

Известными весами, произведенными на Тюменском приборостроительном заводе, пользовались по всему миру. Они стояли в каждом магазине, даже в небольших деревнях и селах. В середине красовалась аккуратная надпись «Тюмень». Даже сейчас изредка можно встретить их в больших городах.
Платформенные весы «ВПГ-500» начали производить с 1948 года. А более популярные весы нового типа ВНЦ марки ВТЦ-10, которые и использовали в магазинах, получили документацию для выпуска в 1959 году. За время существования завод назывался по-разному: «Тюменский весовой завод», «Тюменский приборостроительный завод».
«Один из символов Тюмени мы вспоминаем реже, чем он этого заслуживает — весы „Тюмень“. Благодаря ним имя Тюмени уже давно известно сотням миллионов россиян, гражданам примерно 80-ти стран мира. Это весы универсальные, точные, надежные. Поэтому я и считаю их нашим символом»,сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в послании облдуме в 2020 году.
А в прошлом году приборостроительный завод выставили на продажу за 350 млн рублей. Легендарные весы уже давно не производят, ведь на замену пришли цифровые. Но раритет еще можно купить на сайтах объявлений.
Цена на «Авито» на них начинается от 1 тысячи рублей, а самый дорогой экземпляр можно приобрести за 10 тысяч рублей. Продавец посчитал, что весы «Тюмень» могут стать идеальным декором для кафе или ресторана.
Горячие источники в Тюменской области — это одно из самых популярных мест отдыха у туристов. Именно эту сферу активно развивает правительство, превращая регион в более туристический. Есть множество баз отдыха, на территории которых есть горячие источники, а потому каждый может выбрать вариант по душе.
Для горожанки Анны простая поездка на термальные источники обернулась переездом в Тюмень.
«Я с семьей жила в Перми. На выходные решили съездить в Тюмень на горячие источники. Посмотрели заодно город — красивый, ухоженный, современный. И так мне здесь понравилось, что когда настало время выбирать университет, не задумываясь подала документы в Тюменские ВУЗы. Поступила, отучилась и осталась жить здесь. Ни о чем не жалею»,рассказала местная жительница.
Термальные источники Тюмени рекламировала звезда Ольга Бузова с баннеров в аэропортах Москвы и Питера. Также источники неоднократно показывали в тревел-шоу на телевидении. А в феврале 2022 года Тюменская область получила звание «Территория термального туризма» после победы во Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.
Автомобилисты и все, кто связан с машинами и их ремонтом, неоднократно видели Тюменские автомобильные аккумуляторы с рисунком лося. Их производят на аккумуляторном заводе в Тюмени.
Среди товаров, производимых на предприятии, есть также аккумуляторные батареи для машин напольного транспорта, маневровых и магистральных тепловозов, железнодорожных пассажирских вагонов, стационарные аккумуляторы, оборудование для их производства и для заводов по переработке аккумуляторов.
Аккумуляторные батареи с тюменского завода развозят по всем магазинам автозапчастей в России. Покупатели выбирают «Tyumen Battery» за качество и приемлемую цену.
«Пользуюсь им уже пятый год. Поставил сразу после покупки. Конечно приходилось подзаряжать, и то зимой. Один единственный раз не завелась этой зимой, но тогда машина почти неделю стояла на морозе. А больше никаких косяков не было»,рассказал один из пользователей.
На официальном сайте производителя аккумуляторы «Тюмень АЗИЯ», предназначенные для японских и азиатских автомобилей, стоят от 2 800 рублей до 7 690 рублей. «Тюмень ПРЕМИУМ» обойдутся в сумму от 4 150 до 18 300 рублей. «Тюмень СТАНДАРТ» стоят от 3 300 до 17 590 рублей, а «Тюмень СИБИРЬ» — порядка 3 800 рублей.
Даже те, кто ни разу не был в Тюмени, слышали фразу «Тюмень — столица деревень». Как рассказывал урбанист Варламов, в 18 веке так и было, когда город был центром деревенской агломерации. Несмотря на то, что областная столица с каждым годом развивается, в памяти все равно остается этот лозунг.
Позже лозунг сменился на «Тюмень — лучший город Земли». Впервые его заметили на рекламных щитах в городе еще в 2007 году. И он стал частью бренда Тюменской области.
«Слоган „Тюмень — лучший город Земли“ подтверждается и высокими позициями в различных рейтингах, оценками экспертов. Сейчас слоган о лучшем городе Земли объединяет и продолжает оставаться общей целью»,говорил губернатор региона Александр Моор в 2021 году.
В Тюменской области родилось немало известных личностей — от ученых и политиков, до поэтов и музыкантов.
В 1869 году в тогда еще Тюменском уезде родился Григорий Распутин. Он был приближенным к царской семье императора Николая II. В 1990 году был основан музей Распутина в селе Покровское, в том же доме, где жили его родители.
«Помимо того, что в Покровском родился один из самых загадочных персонажей российской истории — Григорий Распутин, через это же село пролегла так называемая „русская Голгофа“, и лошадей, на которых везли семью к месту казни, перепрягали прямо возле дома Распутина»,указано на официальном сайте музея.
А в Тобольске в 1834 году на свет появился Дмитрий Менделеев — химик, физик, педагог. Великий ученый вернулся на свою Родину только в возрасте 65 лет, когда правительство пригласило его для исследования состояния железорудной промышленности.
В его честь названа улица в Тюмени, установлен памятник в Тобольске и мемориал в селе Верхние Аремзяны, где химик провел свое детство. Если попросить тюменцев вспомнить известных людей Тюменской области, то в 2 из 3 случаев назовут именно Менделеева.
Еще один человек, прославивший Тюменскую область — нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Он был губернатором региона с 2001 по 2005 годы. При нем началась масштабная стройка дорог, которые считаются одними из лучших в России по сей день.
Достопримечательность Тюмени — набережная Туры. И именно Собянин был инициатором благоустройства городской набережной. Её продолжают благоустраивать и после уходя Сергея Собянина.