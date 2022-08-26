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4 сентября в 22.00 МИР РПЛ Спартак-Зенит на большом экране Синема Парк ТРЦ «Гудвин»!

26 августа 08:33
Фото: «Синема Парк»
Кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин» в Тюмени приглашает желающих 4 сентября посмотреть матч «Спартака» и «Зенита» на большом экране. А 1 сентября в кинотеатре будет действовать скидка в 50% на билеты для некоторых категорий посетителей.

Матч «Спартака» и «Зенита»

Матчи «Спартака» и «Зенита» — это всегда борьба до последних секунд и целая буря эмоций. А теперь умножьте все это на два — ведь именно эти две команды возглавляют чемпионскую гонку в МИР РПЛ после стартового отрезка!

Смогут ли красно-белые взять реванш за поражение в Суперкубке? Смотрите битву двух столиц на большом экране в Синема Парк с телеканалом «Матч ТВ».

50% скидка на билеты в кино

1 сентября в течение всего дня дарим скидку -50% на билеты в кино в «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин». Начни осень с похода в кино! Предложение действует только один день и распространяется на детей дошкольного возраста (с 4-х лет) и школьного возраста, а также студентов и курсантов высших и средних учебных заведений при покупке билетов в кассах кинотеатра на сеансы 1.09.2022 г.

Фото: "Синема Парк"

#Новости#Анна Доронина#Общество
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