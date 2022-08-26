4 сентября в 22.00 МИР РПЛ Спартак-Зенит на большом экране Синема Парк ТРЦ «Гудвин»!

Матчи «Спартака» и «Зенита» — это всегда борьба до последних секунд и целая буря эмоций. А теперь умножьте все это на два — ведь именно эти две команды возглавляют чемпионскую гонку в МИР РПЛ после стартового отрезка!
Смогут ли красно-белые взять реванш за поражение в Суперкубке? Смотрите битву двух столиц на большом экране в Синема Парк с телеканалом «Матч ТВ».
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