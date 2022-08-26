4 сентября в 22.00 МИР РПЛ Спартак-Зенит на большом экране Синема Парк ТРЦ «Гудвин»!

1 сентября в течение всего дня дарим скидку -50% на билеты в кино в «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин». Начни осень с похода в кино! Предложение действует только один день и распространяется на детей дошкольного возраста (с 4-х лет) и школьного возраста, а также студентов и курсантов высших и средних учебных заведений при покупке билетов в кассах кинотеатра на сеансы 1.09.2022 г.