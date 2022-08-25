Жители нового ЖК «Колумб» смогут экономить на высокоскоростном интернете

Благодаря строительству фиксированной сети жители трех многоквартирных домов смогут ежемесячно экономить на связи до 40 процентов, объединяя телевидение, высокоскоростной домашний интернет и мобильную связь в «пакеты».
Семьи, проживающие в домах «Первый», «Санта-Мария» и «Сальвадор» нового ЖК «Колумб» по улице Первооткрывателей, впервые получили доступ к домашним сервисам МТС, в том числе интернету на скорости, в пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Новые возможности позволят новоселам с комфортом пользоваться интернетом с большего количества устройств без потери скорости в часы пиковой нагрузки, смотреть кино онлайн в Ultra HD качестве без «зависаний» картинки, за секунды скачивать «тяжелый» контент.
При подключении к семейной подписке новоселы получают сразу три вида связи для каждого члена семьи — телевидение с 222 каналами, домашний интернет и мобильную связь с безлимитом на соцсети и мессенджеры. Дополнительно пользователи получают бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру KION c подпиской на Матч Премьер и страховку на случай повреждения квартир соседей.
Все услуги управляются и оплачиваются через один лицевой счет, что удобно при планировании бюджета семьи на связь. На сегодняшний день этим выгодным мульти-предложением пользуются две трети тюменцев-абонентов проводного интернета МТС.
«К новому учебному году и началу делового сезона мы создали максимально комфортные условия для новоселов. Со скоростью 500 Мбит/с домашнего интернета родители, например, одновременно смогут с комфортом удаленно работать, скачивать объемные файлы, а дети — подключаться к образовательным платформам и скайпу. В это же время в доме может работать умная техника и ТВ. На скорость интернета это никак не повлияет. И все это без дополнительных затрат на связь. Семья из четырех человек может сэкономить на цифровых сервисах до 15 тысяч рублей в год»,рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
В 2023 году возможность экономить на сервисах МТС появится еще у 2,5 тысяч новоселов двух строящихся домов ЖК «Колумб» — «Куба» и «Ямайка».