Жители нового ЖК «Колумб» смогут экономить на высокоскоростном интернете

«К новому учебному году и началу делового сезона мы создали максимально комфортные условия для новоселов. Со скоростью 500 Мбит/с домашнего интернета родители, например, одновременно смогут с комфортом удаленно работать, скачивать объемные файлы, а дети — подключаться к образовательным платформам и скайпу. В это же время в доме может работать умная техника и ТВ. На скорость интернета это никак не повлияет. И все это без дополнительных затрат на связь. Семья из четырех человек может сэкономить на цифровых сервисах до 15 тысяч рублей в год»,рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.