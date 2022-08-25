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Жаркий день ждёт жителей Тюмени в четверг

25 августа 01:02
Фото: 1Mi
Жаркий день ждёт тюменцев в четверг, сообщает Гисметео.

К 14 часам температура воздуха достигнет + 28 градусов, почти весь день будет ясно. К 18:00 в город вернутся облака, возможны небольшие осадки. Скорость ветра составит 2-3 метра в секунду, влажность 60%.

Жарко будет в Тюмени 26 августа, воздух в областной столице разогреется до + 28 градусов. Вечером в город вернутся облака, скорость ветра повысится до 2-5 метров в секунду. Влажность воздуха около 58%.

В субботу горожан ждёт ясная погода, температура воздуха составит + 25 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы, влажность 57%. Осадков в Тюмени не ожидается.

На следующей неделе в областной столице возможны сильные ливни, похолодает на 3-5 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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