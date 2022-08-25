Во дворе дома в тюменской Зареке после каждого дождя появляется озеро

«Жильцы дома лишены полноценного двора. Территория не благоустроена. Также существует проблема с парковочными местами. Парковка расположена за гаражами, но после дождя она также оказывается затоплена водой. И до машины людям приходится добираться в резиновых сапогах», отмечают тюменцы.