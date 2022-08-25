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Во дворе дома в тюменской Зареке после каждого дождя появляется озеро

25 августа 04:11
Фото: 1Mi
Настоящее озеро разливается каждый раз после даже небольшого дождя во дворе дома на улице Заречный проезд, 35. Фотографии затопленной водой территории тюменцы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.

По словам местных жителей, дождевая вода из двора течет в подвал. Кроме того, у подъезда дома также появляется из-за этого большая лужа.

«Жильцы дома лишены полноценного двора. Территория не благоустроена. Также существует проблема с парковочными местами. Парковка расположена за гаражами, но после дождя она также оказывается затоплена водой. И до машины людям приходится добираться в резиновых сапогах», отмечают тюменцы.

Дом по улице Заречный проезд, 35, находится на балансе УК «Заря». Компания работает на тюменском рынке с 2006 года. Однако отзывы о работе управляющей компании оставляют желать лучшего. Тюменцы жалуются на халатное выполнение обязанностей по обслуживанию домов, завышенные тарифы на содержание общего имущества и ремонт.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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