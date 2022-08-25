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В Тюменской области суд отправил мужчину в колонию за уход в запой

25 августа 07:59
Фото: 1Mi
Сладковский районный суд заменил осуждённому мужчине исправительные работы на содержание в колонии-поселении. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Тюмень

Выяснилось, что за неуплату алиментов Дениса Дручинина направили на обязательные работы. Его заранее предупредили, что нарушение режима грозит заменой исправительных работ на лишение свободы.

После десяти дней работы, Дручинин не появился на месте.

Сотрудники УФСИН нашли мужчину дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он рассказал, что ушел в запой и поэтому не вышел на работу. Его уволили.

Суд заменил Денису Дручинину наказание на лишение свободы на 1 месяц 28 дней в колонии-поселении.

Ранее «Наш город» писал о тюменке, которая вышла замуж за мигранта из-за денег. Их брак был аннулирован.

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