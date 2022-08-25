В Тюменской области нашли 6 объектов археологического наследия
25 августа 06:17
Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области
В Уватском районе Тюменской области на берегу реки Кондинка (Чиликанка) были найдены шесть объектов археологического наследия. Об этом «Нашему городу» сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Сообщается, что объекты были обнаружены в ходе археологических полевых работ А. В. Родионовой. Среди них — городище, поселения и могильник. Они датируются средневековьем, новым временем и бронзовым веком.
«В рельефе объекты выражены характерными валом, рвом и впадинами», отмечает ведомство.
Ранее «Наш город» писал о черном копателе, который действует на берегу озера Андреевское в районе Тюмени.