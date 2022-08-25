nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области нашли 6 объектов археологического наследия

25 августа 06:17
Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области
В Уватском районе Тюменской области на берегу реки Кондинка (Чиликанка) были найдены шесть объектов археологического наследия. Об этом «Нашему городу» сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Сообщается, что объекты были обнаружены в ходе археологических полевых работ А. В. Родионовой. Среди них — городище, поселения и могильник. Они датируются средневековьем, новым временем и бронзовым веком.

«В рельефе объекты выражены характерными валом, рвом и впадинами», отмечает ведомство.

Ранее «Наш город» писал о черном копателе, который действует на берегу озера Андреевское в районе Тюмени.

Материалы по теме
В Тюмени недалеко от моста Влюбленных проходят археологические раскопки В незаконных раскопках и скупке ценностей заподозрили главу частного музея в ТюмениЧерный копатель действует на берегу озера Андреевское в районе Тюмени
#Новости#Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия#История#Объекты культурного наследия#Культурное наследие#Археология#Лес#Тюменская область#Мелиса Учунджю#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25