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В Тюменские табачные магазины нагрянет Роспотребнадзор

25 августа 07:53
Фото: 1Mi
После нашей публикации о табачных лавках, которые наживаются на курящих подростках, Роспотребнадзор и УМВД примут необходимые меры в пределах своих компетенций. В областной прокуратуре сообщили, что в этом году по факту продажи табачной продукции несовершеннолетним было заведено 6 административных дел.

В областной прокуратуре «Нашему городу» сообщили, что по части 3 статьи 14.53 КоАП РФ — продажа табачной продукции несовершеннолетним, было возбуждено 6 дел.

А по статье за вовлечение несовершеннолетних в процесс курения, что предусмотрено статьей 6.23 КоАП РФ, было привлечено 9 лиц.

Но эти показатели могут измениться после того, как сотрудники МВД и Роспотрбнадзора проведут проверки в табачных магазинах «Smoke art», «Sky tobacco» и «PARADAI» об особенностях работы которых мы уже рассказывали.

Ранее «Наш город» писал о том, что в марте 2022 года четыре крупнейшие компании объявили об уходе с российского рынка. Хотя сейчас в городских магазинах, осуществляющих продажу сигарет, говорят, что у них еще полно запасов на складах.

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