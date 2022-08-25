В Тюменские табачные магазины нагрянет Роспотребнадзор

В областной прокуратуре «Нашему городу» сообщили, что по части 3 статьи 14.53 КоАП РФ — продажа табачной продукции несовершеннолетним, было возбуждено 6 дел.
А по статье за вовлечение несовершеннолетних в процесс курения, что предусмотрено статьей 6.23 КоАП РФ, было привлечено 9 лиц.
Но эти показатели могут измениться после того, как сотрудники МВД и Роспотрбнадзора проведут проверки в табачных магазинах «Smoke art», «Sky tobacco» и «PARADAI» об особенностях работы которых мы уже рассказывали.
Ранее «Наш город» писал о том, что в марте 2022 года четыре крупнейшие компании объявили об уходе с российского рынка. Хотя сейчас в городских магазинах, осуществляющих продажу сигарет, говорят, что у них еще полно запасов на складах.