В Тюмени вновь ухудшилось качество воздуха

По данным сервиса IQAirMap, состояние воздуха в Тюмени, на данный момент, удовлетворительное. Концентрация PM2.5 в воздухе сейчас в 2.6 раза выше рекомендуемого значения. Отметим, что еще вчера вечером жители восточных микрорайонов стали жаловаться на запах гари.

Однако, по данным Роспотребнадзора, вчера содержание вредных веществ не превышало предельно допустимые концентрации. Сегодня днем сотрудники Роспотребнадзора не смогли оперативно рассказать о состоянии воздуха. «Наш город» направил в ведомство официальный запрос. Но по данным сервиса IQAirMap, норма ПДК все же превышена, пусть и незначительно. AQI (индекс качества воздуха) сейчас составляет 53 при крайнем значении нормы — 50. А концентрация PM2.5 в воздухе сейчас в 2.6 раза превышает рекомендуемые ВОЗ значения. Фото: ecopartner.org В данной ситуации специалисты сервиса рекомендуют всем закрывать окна, а людям, чувствительным к изменению воздуха, уменьшить объем нагрузок на открытом воздухе. Обычно причиной загрязнения воздуха становится какой-нибудь лесной пожар, дым от которого приносит в город попутный ветер. Но в департаменте лесного комплекса Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что в Тюменской области ни одного природного пожара не зарегистрировано. Ранее «Наш город» писал о причинах пожара на Лесобазе, из-за которого по всему городу слышались взрывы. Материалы по теме В Тюмени выявили превышение вредных веществ в воздухе