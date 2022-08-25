В Тюмени вновь ухудшилось качество воздуха

Однако, по данным Роспотребнадзора, вчера содержание вредных веществ не превышало предельно допустимые концентрации.
Сегодня днем сотрудники Роспотребнадзора не смогли оперативно рассказать о состоянии воздуха. «Наш город» направил в ведомство официальный запрос.
Но по данным сервиса IQAirMap, норма ПДК все же превышена, пусть и незначительно.
AQI (индекс качества воздуха) сейчас составляет 53 при крайнем значении нормы — 50. А концентрация PM2.5 в воздухе сейчас в 2.6 раза превышает рекомендуемые ВОЗ значения.
В данной ситуации специалисты сервиса рекомендуют всем закрывать окна, а людям, чувствительным к изменению воздуха, уменьшить объем нагрузок на открытом воздухе.
Обычно причиной загрязнения воздуха становится какой-нибудь лесной пожар, дым от которого приносит в город попутный ветер.
Но в департаменте лесного комплекса Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что в Тюменской области ни одного природного пожара не зарегистрировано.
Ранее «Наш город» писал о причинах пожара на Лесобазе, из-за которого по всему городу слышались взрывы.