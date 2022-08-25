В Тюмени ухудшается качество воздуха, ищут догхантеров, штрафуют за дискредитацию ВС

В областной столице отмечаются проблемы с воздухом. Жители города жалуются на запах гари, который становится все сильнее. Некоторые сервисы показывают многократное превышение нормы содержания вредных веществ, но в региональном Роспотребнадзоре свою оценку еще не дали.

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