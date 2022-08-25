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В Тюмени ухудшается качество воздуха, ищут догхантеров, штрафуют за дискредитацию ВС

25 августа 19:00
Фото: 1Mi
В областной столице отмечаются проблемы с воздухом. Жители города жалуются на запах гари, который становится все сильнее. Некоторые сервисы показывают многократное превышение нормы содержания вредных веществ, но в региональном Роспотребнадзоре свою оценку еще не дали.
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Тюмень

Воздух в Тюмени становится хуже

Горожане регулярно жалуются на запах гари в областной столице. Так, 25 августа в районе 14:00 часов концентрация PM2.5 составляла 260% от нормы. На данный момент содержание вредных веществ составляет 400% от нормы.

Региональный Роспотребнадзор не может ответить на вопросы о качестве воздуха в областной столице. Сайт ведомства разместил результаты проб в Тобольске, где ПДК находится в пределах нормы.

Сегодня «Наш город» направил запрос специалистам и ожидает ответа.

Прокуратура проведет проверку из-за отравлений животных

«Наш город» публиковал материал, в котором рассказывалось о случаях массового отравления бездомных животных в районе Дома Обороны. После публикации прокуратура решила провести проверку.

В социальных сетях тюменка рассказала, что бездомные собаки часами мучаются перед смертью. Тюменцев, у которых есть питомцы, предупреждают об опасности — «отраву может съесть любая домашняя собака».

Городская прокуратура проводит проверку после публикаций в сети.

Тюменец получил штраф за дискредитацию армии РФ

Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областной судебной системы, жителя областной столицы оштрафовали за пост в Вконтакте. Мужчине придется заплатить 40 тысяч рублей.

Со страницы мужчины в социальной сети регулярно публиковались комментарии. В них тюменец негативно высказывался о ВС РФ.

В ходе заседания подсудимый заявил, что его страницу взломали. Однако суд посчитал, что действиям мужчины есть доказательства. Заявления о взломе были расценены как попытка уйти от ответственности.

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