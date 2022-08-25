В Тюмени ухудшается качество воздуха, ищут догхантеров, штрафуют за дискредитацию ВС

Воздух в Тюмени становится хуже
Горожане регулярно жалуются на запах гари в областной столице. Так, 25 августа в районе 14:00 часов концентрация PM2.5 составляла 260% от нормы. На данный момент содержание вредных веществ составляет 400% от нормы.
Региональный Роспотребнадзор не может ответить на вопросы о качестве воздуха в областной столице. Сайт ведомства разместил результаты проб в Тобольске, где ПДК находится в пределах нормы.
Сегодня «Наш город» направил запрос специалистам и ожидает ответа.
Прокуратура проведет проверку из-за отравлений животных
«Наш город» публиковал материал, в котором рассказывалось о случаях массового отравления бездомных животных в районе Дома Обороны. После публикации прокуратура решила провести проверку.
В социальных сетях тюменка рассказала, что бездомные собаки часами мучаются перед смертью. Тюменцев, у которых есть питомцы, предупреждают об опасности — «отраву может съесть любая домашняя собака».
Городская прокуратура проводит проверку после публикаций в сети.
Тюменец получил штраф за дискредитацию армии РФ
Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областной судебной системы, жителя областной столицы оштрафовали за пост в Вконтакте. Мужчине придется заплатить 40 тысяч рублей.
Со страницы мужчины в социальной сети регулярно публиковались комментарии. В них тюменец негативно высказывался о ВС РФ.
В ходе заседания подсудимый заявил, что его страницу взломали. Однако суд посчитал, что действиям мужчины есть доказательства. Заявления о взломе были расценены как попытка уйти от ответственности.