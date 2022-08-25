В Тюмени столкнулись два самокатчика: пострадала женщина

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что 37-летняя девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате мощностью 250 ватт, а 17-летний юноша ехал по дороге на электросамокате мощностью 350 ватт. В результате аварии тюменка получила ушибы и травму ноги.
Отметим, что на самокаты мощностью более 250 ватт требуются водительские права с открытой категорией М. У юноши их не было. Теперь ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, 15 августа в Тюмени произошла смертельная авария с участием самокатчика. Жуткое ДТП случилось на улице Мельникайте. 21-летнего самокатчика, ехавшего по дороге, сбил водитель автомобиля Audi. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.