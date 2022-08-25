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В Тюмени столкнулись два самокатчика: пострадала женщина

25 августа 05:56
Фото: 1Mi
Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло на этой неделе в Тюмени. На пешеходном переходе, расположенном на перекрестке улиц Станислава Карнацевича и Прокопия Артамонова, столкнулись два самокатчика.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что 37-летняя девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате мощностью 250 ватт, а 17-летний юноша ехал по дороге на электросамокате мощностью 350 ватт. В результате аварии тюменка получила ушибы и травму ноги.

Отметим, что на самокаты мощностью более 250 ватт требуются водительские права с открытой категорией М. У юноши их не было. Теперь ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, 15 августа в Тюмени произошла смертельная авария с участием самокатчика. Жуткое ДТП случилось на улице Мельникайте. 21-летнего самокатчика, ехавшего по дороге, сбил водитель автомобиля Audi. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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