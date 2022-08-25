В Тюмени растет спрос на аренду жилья, однокомнатных квартир на всех не хватает

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре Тюмени стоит от 12 до 45 тысяч рублей. В Европейском микрорайоне от 23 до 45 тысяч. В восточной части города цены колеблются от 11 до 25 тысяч. ММС и МЫС выйдут дешевле — от 9 до 25 тысяч в месяц.
Спрос на арендую недвижимость в городе за последнее время вырос минимум на 15%. На сайтах объявлений предлагают даже арендовать специальные боксы для сна или взять место в хостеле. Для длительной аренды эти места не подойдут.
Ранее «Наш город» сообщал, что средняя стоимость квадратного метра квартир в Тюмени увеличилась до 100 000 рублей.