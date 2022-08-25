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В Тюмени прокуратура проверяет деятельность догхантеров в районе Дома Обороны

25 августа 11:24
Фото: 1Mi
После публикации «Нашего города» о массовом отравлении собак в районе Дома Обороны была организована прокурорская проверка.
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Тюмень

Напомним, пользовательница паблика «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала, что бездомные и проживающие на производственных территориях животные погибают в мучениях за 2-3 часа.

Активисты предупредили владельцев собак о том, что «отраву может съесть любая домашняя собака».

«По доводам публикаций, размещенных в средствах массовой информации, прокуратурой области организована проверка», прокомментировала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ольга Метлицкая.

Сейчас прокуратурой города Тюмени проводятся проверочные мероприятия.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени жители микрорайона «Лесной» жалуются на агрессивных собак.

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#Новости#Отравление#Генеральная прокуратура#Домашние животные#Служебные собаки#Жестокость#Тюменская область#Животные#Прокуратура#Тюмень#Собаки#Мелиса Учунджю#Город
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