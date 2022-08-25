В Тюмени прокуратура проверяет деятельность догхантеров в районе Дома Обороны

Напомним, пользовательница паблика «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала, что бездомные и проживающие на производственных территориях животные погибают в мучениях за 2-3 часа.
Активисты предупредили владельцев собак о том, что «отраву может съесть любая домашняя собака».
«По доводам публикаций, размещенных в средствах массовой информации, прокуратурой области организована проверка», прокомментировала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ольга Метлицкая.
Сейчас прокуратурой города Тюмени проводятся проверочные мероприятия.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени жители микрорайона «Лесной» жалуются на агрессивных собак.