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В Тюмени появятся две новых школы

25 августа 09:47
Фото: Городская администрация
В Тюмени появятся школа № 56 и гимназия № 4. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе городского департамента образования.
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Тюмень

Строящийся объект образования на 1 200 мест в микрорайоне Ново-Патрушево — будущая школа № 56. Планируется, что здание будет сдано в эксплуатацию в конце этого года. Открытие намечено на январь следующего года.

Еще одно учебное заведение появится в областном центре благодаря реорганизации. Дело в том, что сейчас два корпуса 49-й гимназии существенно удалены друг от друга. Поэтому было принято решение объединить второй корпус гимназии № 49 и строящуюся школу в микрорайоне Ямальский-2 в гимназию № 4.

«Решение о реорганизации гимназии № 49 в форме выделения из него МАОУ гимназии № 4 принято для повышения эффективности управленческих процессов в образовательных организациях. В настоящее время два корпуса 49-й гимназии, на ул. Вьюжной, 4, и ул. Пархоменко, 60, существенно удалены друг от друга. Здания вновь созданной гимназии № 4 будут располагаться в одном микрорайоне в пешеходной доступности»,отметили в пресс-службе администрации Тюмени.

Также сообщается, что после реорганизации ученики, педагогические работники и другие сотрудники второго корпуса гимназии № 49 продолжат учиться и работать в обычном режиме, в том же здании. Для них изменится только номер гимназии.

Ранее «Наш город» писал, что в этом году в Тюменской области за парты сядут почти 243 тысяч школьников. А учить их будут 25 тысяч человек. Именно столько сотрудников насчитывается в системе образования региона.

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