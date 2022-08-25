В Тюмени появятся две новых школы

Строящийся объект образования на 1 200 мест в микрорайоне Ново-Патрушево — будущая школа № 56. Планируется, что здание будет сдано в эксплуатацию в конце этого года. Открытие намечено на январь следующего года.
Еще одно учебное заведение появится в областном центре благодаря реорганизации. Дело в том, что сейчас два корпуса 49-й гимназии существенно удалены друг от друга. Поэтому было принято решение объединить второй корпус гимназии № 49 и строящуюся школу в микрорайоне Ямальский-2 в гимназию № 4.
«Решение о реорганизации гимназии № 49 в форме выделения из него МАОУ гимназии № 4 принято для повышения эффективности управленческих процессов в образовательных организациях. В настоящее время два корпуса 49-й гимназии, на ул. Вьюжной, 4, и ул. Пархоменко, 60, существенно удалены друг от друга. Здания вновь созданной гимназии № 4 будут располагаться в одном микрорайоне в пешеходной доступности»,отметили в пресс-службе администрации Тюмени.
Также сообщается, что после реорганизации ученики, педагогические работники и другие сотрудники второго корпуса гимназии № 49 продолжат учиться и работать в обычном режиме, в том же здании. Для них изменится только номер гимназии.
Ранее «Наш город» писал, что в этом году в Тюменской области за парты сядут почти 243 тысяч школьников. А учить их будут 25 тысяч человек. Именно столько сотрудников насчитывается в системе образования региона.