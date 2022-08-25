В Тюмени появятся две новых школы

«Решение о реорганизации гимназии № 49 в форме выделения из него МАОУ гимназии № 4 принято для повышения эффективности управленческих процессов в образовательных организациях. В настоящее время два корпуса 49-й гимназии, на ул. Вьюжной, 4, и ул. Пархоменко, 60, существенно удалены друг от друга. Здания вновь созданной гимназии № 4 будут располагаться в одном микрорайоне в пешеходной доступности»,отметили в пресс-службе администрации Тюмени.