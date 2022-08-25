В Тюмени мужчину оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

В начале августа этого года было обнаружено, что Александр Б. со своей странички ВКонтакте регулярно публиковал негативные комментарии о вооруженных силах России в сообществах социальной сети.
На судебном заседании Александр отрицал, что эти комментарии писал он и утверждал, что его взломали.
Его действия подтверждаются совокупностью доказательств. Слова мужчины суд расценил как попытку избежать административной ответственности. Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» писал о том, что за дискредитацию Вооруженных Сил РФ задержали экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана.