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В Тюмени мужчину оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

25 августа 10:08
Фото: 1Mi
В Тюмени Центральный суд оштрафовал Александра Б. на 40 000 рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Суд

В начале августа этого года было обнаружено, что Александр Б. со своей странички ВКонтакте регулярно публиковал негативные комментарии о вооруженных силах России в сообществах социальной сети.

На судебном заседании Александр отрицал, что эти комментарии писал он и утверждал, что его взломали.

Его действия подтверждаются совокупностью доказательств. Слова мужчины суд расценил как попытку избежать административной ответственности. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее «Наш город» писал о том, что за дискредитацию Вооруженных Сил РФ задержали экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

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