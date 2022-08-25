В Российских регионах будет использован нижегородский опыт по выявлению терроризма

Об этом стало известно от представителей пресс-службы правительства нижегородской области по итогам конференции “Абсолютный терроризм: международная молодежная субкультура «Колумбайн» и родственные течения как новая террористическая угроза”. Об этом пишет newsnn.ru.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев подчеркнул, что совместные усилия внутриполитического блока правительства, правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций направлены на противостояние этой серьезной угрозе. Он добавил, что стратегия работы направлена в том числе на раннее выявление признаков, которые способны привести к проявлениям терроризма.
Эксперты обсудили специфику движения "Колумбайн" и уже действующие методики по профилактике его распространения, поскольку основной идеологией этого движения является тотальное уничтожение человечества. В качестве примера работающих эффективных практик заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев назвал созданные в Нижегородской области систему профилактики и методическое пособие для сотрудников образовательных учреждений.
Пособие участникам мероприятия представил министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев. При этом он сказал о готовности делиться опытом с другими субъектами РФ и выстраивать совместную работу.