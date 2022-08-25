В Российских регионах будет использован нижегородский опыт по выявлению терроризма

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев подчеркнул, что совместные усилия внутриполитического блока правительства, правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций направлены на противостояние этой серьезной угрозе. Он добавил, что стратегия работы направлена в том числе на раннее выявление признаков, которые способны привести к проявлениям терроризма.