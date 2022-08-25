nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Российских регионах будет использован нижегородский опыт по выявлению терроризма

25 августа 16:30
Фото: pixabay.com
Опыт Нижегородский области по недопущению распространения деструктивных идеологий рекомендовали применять в других субъектах РФ.

Об этом стало известно от представителей пресс-службы правительства нижегородской области по итогам конференции “Абсолютный терроризм: международная молодежная субкультура «Колумбайн» и родственные течения как новая террористическая угроза”. Об этом пишет newsnn.ru.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев подчеркнул, что совместные усилия внутриполитического блока правительства, правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций направлены на противостояние этой серьезной угрозе. Он добавил, что стратегия работы направлена в том числе на раннее выявление признаков, которые способны привести к проявлениям терроризма.

Эксперты обсудили специфику движения "Колумбайн" и уже действующие методики по профилактике его распространения, поскольку основной идеологией этого движения является тотальное уничтожение человечества. В качестве примера работающих эффективных практик заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев назвал созданные в Нижегородской области систему профилактики и методическое пособие для сотрудников образовательных учреждений.

Пособие участникам мероприятия представил министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев. При этом он сказал о готовности делиться опытом с другими субъектами РФ и выстраивать совместную работу.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25