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Тюменцы пожаловались на строителей, заливающих ночью бетон во дворе дома

25 августа 07:01
Фото: 1Mi
Тюменцы продолжают жаловаться на строителей, нарушающих установленный в регионе режим тишины. Накануне нарекания у горожан вызвали ночные работы на улице Краснооктябрьской. Сегодня на работающих над благоустройством дворовой территории дорожников пожаловались жители дома на улице Муравленко, 19.

Видеоролик с машиной, заливающей бетоном участок дворовой территории, опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.

«Работы ведутся с 8 утра без передышки и даже до сих пор. А на часах 0:31», пожаловался автор видео.

Правда, данная жалоба поддержки среди подписчиков сообщества не нашла. Тюменцы отметили, что строители стараются закончить все ремонтные работы быстрее именно для жителей дома.

«Люди работают. Хотят быстрее все работы закончить, а не растягивать их на недели. Для вас же стараются. Это необходимая мера. Надо понимать эти вещи», резюмировали горожане.

Напомним, в Тюменской области режим тишины

в жилых районах установлен с десяти часов вечера до восьми часов утра в будние дни, с десяти часов вечера до девяти часов утра в выходные и праздничные дни. Также ежедневно шумные работы запрещены с часу дня до трех часов дня.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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