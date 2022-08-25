Тюменцы не исключают использование гужевых повозок из-за роста цен на автомобили

Поводом стала утренняя фотография, где гужевая повозка стояла в пробке на мосту Челюскинцев. Тюменцы отметили, что ПДД позволяет использовать их для передвижения по дорогам общего пользования. Более того, для некоторых людей это может быть единственным транспортом. Тем более из-за существенного роста цен на автомобили и топлива.
«Лет через 40-50 будут так же на машины реагировать. Писать в местные соцсети о том, что этого транспорта не должно быть»сообщает подписчик паблика Максим Д.
Ранее «Наш город» сообщал, что утренние пробки в Тюмени пока не превышают 6 баллов.