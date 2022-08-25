nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы не исключают использование гужевых повозок из-за роста цен на автомобили

25 августа 10:49
Фото: 1Mi
Подписчики паблика «ЧС Тюмень» обсуждают возможность запрета на использование гужевых повозок в областной столице. По мнению некоторых тюменцев, за лошадями никто не убирает, это портит облик города.

Поводом стала утренняя фотография, где гужевая повозка стояла в пробке на мосту Челюскинцев. Тюменцы отметили, что ПДД позволяет использовать их для передвижения по дорогам общего пользования. Более того, для некоторых людей это может быть единственным транспортом. Тем более из-за существенного роста цен на автомобили и топлива.

«Лет через 40-50 будут так же на машины реагировать. Писать в местные соцсети о том, что этого транспорта не должно быть»сообщает подписчик паблика Максим Д.

Ранее «Наш город» сообщал, что утренние пробки в Тюмени пока не превышают 6 баллов.

Материалы по теме
В Тюмени на площадке для выгула собак девушка избивала лошадь
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25