Тюменцы не исключают использование гужевых повозок из-за роста цен на автомобили

Поводом стала утренняя фотография, где гужевая повозка стояла в пробке на мосту Челюскинцев. Тюменцы отметили, что ПДД позволяет использовать их для передвижения по дорогам общего пользования. Более того, для некоторых людей это может быть единственным транспортом. Тем более из-за существенного роста цен на автомобили и топлива.