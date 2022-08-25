Тюменским медикам «заморозили» коронавирусные выплаты до конца года

В документе указано, что действие постановление о назначении дополнительных социальных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь по диагностике и лечению COVID-19, приостанавливается до 31 декабря 2022 года. В тоже время медикам, получающим на данный момент такие соцвыплаты, их продолжат выплачивать — до окончания назначенного срока.