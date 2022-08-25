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Тюменским медикам «заморозили» коронавирусные выплаты до конца года

25 августа 06:24
Фото: 1Mi
Тюменским медикам, работающим с пациентами заболевшими COVID-19, отменили коронавирусные выплаты. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Тюмень

В документе указано, что действие постановление о назначении дополнительных социальных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь по диагностике и лечению COVID-19, приостанавливается до 31 декабря 2022 года. В тоже время медикам, получающим на данный момент такие соцвыплаты, их продолжат выплачивать — до окончания назначенного срока.

Напомним, размеры дополнительных социальных выплат для медицинского персонала, работающего с коронавирусными пациентами, варьируются от 300 рублей за смену для немедицинского персонала до 3 тысяч 380 рублей за смену для врачей судебно-медицинской экспертизы.

Накануне в Тюменской области было выявлено 629 новых случаев заболевания COVID-19. Более тридцати человек госпитализировали, один пациент скончался.

#Новости#Тюмень#Выплаты#Коронавирус#Валентина Бурнашева#Экономика
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