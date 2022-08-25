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Тюменские власти закупят 1500 наборов на помпы из США для введения инсулина

25 августа 12:24
Фото: 1Mi
В Тюменской области закупят 1 500 наборов для введения инсулина для помпы Medtronic MiniMed Paradigm (из США). По информации сайте Госзакупки, на эти цели планируют потратить 15,75 млн рублей.

Всё оборудование должно соответствовать требованиям, предъявляемым к инструментам и приспособлениям, применяемым в медицинских целях, которые прописаны в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности.

В настоящее время по заявке № 0167200003422004971 идёт работа комиссии. Стоимость одного набора составит около 10 000 рублей.

«Встроенное устройство для введения предназначено для установки иглы (канюли) на тело пациента в целях исключения ее загиба»,сообщается в конкурсной документации.

Эксперты подчёркивают, что в случае расхождения в наименовании объекта закупки, участники должны указать название товара предлагаемого к поставке (в качестве аналога) в соответствии с регистрационным удостоверением.

Напомним, в начале февраля этого года власти региона собирались закупить дорогостоящее оборудование для детей, больных сахарным диабетом I типа. Информацию об этом разместил губернатор Александр Моор в социальных сетях.

В этом году планировалось обеспечить 110 детей системами непрерывного мониторинга глюкозы. А также все дети (болеющие диабетом), должны получить и расходные материалы к ним - шприц-ручки и тест-полоски.

Ранее «Наш город» сообщал, что во время проведения ОГЭ охрана испортила металлоискателем инсулиновую помпу школьнику в одном из сел Тюменской области.

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