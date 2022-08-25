Тоболячку возмутила работа городской больницы. Прием вел один специалист

«Беспредел в детской неотложке. Дети должны часами ожидать своей очереди с температурой, так ещё и выжидать обеденный перерыв единственного фельдшера», разгневана Рыкова.
Далеко не все комментаторы поддержали тоболячку.
«А врачи не люди? Они, по вашему, должны работать без обеда и ждать, пока вы притащите своё чадо?», спрашивает Дмитрий Челноков.
«Зачем ребёнка с температурой тащить куда-то? Об этом вам самим стоило подумать», считает Octavia Lee-Woo.
«Наш город» связался с пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.
«Приносим извинения за причиненные неудобства. Сегодня работает один кабинет с 8:00 до 20:00», прокомментировала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Екатерина Климович.
Ранее «Наш город» писал о мужчине, который лежал без сознания на улице.