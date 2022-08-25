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Тоболячку возмутила работа городской больницы. Прием вел один специалист

25 августа 13:44
Фото: 1Mi
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Типичный Тобольск» был опубликован пост Анастасии Рыковой о беспорядке в отделении неотложной помощи в больнице Тобольска.

«Беспредел в детской неотложке. Дети должны часами ожидать своей очереди с температурой, так ещё и выжидать обеденный перерыв единственного фельдшера», разгневана Рыкова.

Далеко не все комментаторы поддержали тоболячку.

«А врачи не люди? Они, по вашему, должны работать без обеда и ждать, пока вы притащите своё чадо?», спрашивает Дмитрий Челноков.

«Зачем ребёнка с температурой тащить куда-то? Об этом вам самим стоило подумать», считает Octavia Lee-Woo.

«Наш город» связался с пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.

«Приносим извинения за причиненные неудобства. Сегодня работает один кабинет с 8:00 до 20:00», прокомментировала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Ранее «Наш город» писал о мужчине, который лежал без сознания на улице.

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