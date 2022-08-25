Стали известны подробности перестрелки в тобольской деревне

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в деревне Иземеть Ачирского поселения во время пьяного застолья застрелили двух мужчин и еще одного тяжело ранили. В областном управлении СКР подтвердили данную информацию. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел во время застолья.
Оказалось, что вечером 23 августа трое жителей д. Ишменева Тобольского района приплыли на лодке в гости к своему знакомому жителю д. Иземеть. Мужчины устроили совместное застолье во время которого между хозяином дома и одним из гостей произошел конфликт.
В разгар ссоры хозяин дома достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых. В результате двое мужчин скончались на месте от полученных ранений, а еще один мужчина на вертолете был госпитализирован в больницу.
«В настоящее время обвиняемый задержан. Следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы случившегося», рассказали в ведомстве.
Мужчину планируют заключить под стражу. Расследование продолжается.