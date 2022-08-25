Стали известны подробности перестрелки в тобольской деревне

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в деревне Иземеть Ачирского поселения во время пьяного застолья застрелили двух мужчин и еще одного тяжело ранили. В областном управлении СКР подтвердили данную информацию. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел во время застолья.