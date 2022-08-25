Смертельное ДТП с заводоуковскими врачами признали несчастным случаем на производстве

Напомним, авария произошла днем 30 июня на 97-мм километре федеральной трассы Тюмень-Омск. Медики Областной больницы № 12 возвращались из села Новая Заимка в Заводоуковск. Из-за ремонтных работ на трассе, водитель автомобиля остановился по знаку дорожных служб. В этот момент в санитарную машину влетел большегруз.