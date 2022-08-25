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Смертельное ДТП с заводоуковскими врачами признали несчастным случаем на производстве

25 августа 05:17
Фото: 1Mi
Заводоуковские медики, попавшие в аварию в конце июня, получат денежные выплаты. Комиссия признала дорожно-транспортное происшествие несчастным случаев на производстве. На каждого пострадавшего сотрудника составлен акт формы Н-1.

Напомним, авария произошла днем 30 июня на 97-мм километре федеральной трассы Тюмень-Омск. Медики Областной больницы № 12 возвращались из села Новая Заимка в Заводоуковск. Из-за ремонтных работ на трассе, водитель автомобиля остановился по знаку дорожных служб. В этот момент в санитарную машину влетел большегруз.

Из-за столкновения первую отбросило с дороги в кювет. В аварии погибла медицинский лабораторный техник, еще три человека, водитель, врач-терапевт и заведующая Новозаимской участковой больницы, получили тяжелые травмы.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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