«Схема легальная, но сложная»: как стать обладателем «красивого» госномера

Законно продавать «красивые» номерные комбинации в России планировали с 1 января этого года. Упоминалось, что продажа будет осуществляться через портал «Госуслуги». Желаемое сочетание букв и цифр можно было бы выбрать на сайте, после чего оформить заявку на участие в торгах.
Такая процедура вышла бы автомобилисту в районе 100-250 тысяч рублей. Если же водитель хотел приобрести одинаковое сочетание не только букв, но и цифр, ему пришлось бы выложить сумму в 600 тысяч рублей.
Предлагался и другой вариант покупки «красивого» регистрационного номера: выбрать уже имеющийся в базе вариант и пользоваться им.
Обращаем внимание читателей, что данный законопроект не вступил в законную силу.
«Наш город» побеседовал с создателем сайта CAR72.RU Владимиром Каровцем и узнал, какой инструкции стоит следовать для приобретения желаемого номера.
Сначала водитель покупает у владельца «красивого» номера чужую старую машину с желаемым госномером за 50-100 тысяч рублей. За госномер обычно водитель платит отдельно.
«Затем мы занимаемся переоформлением госномера со старой машины на новую. Далее продаем свою старую машину бывшему владельцу „красивого“ номера и старой машины», прокомментировал Владимир.
Он отмечает, что подобная схема легальная, но достаточно сложная и энергозатратная.
Мы поинтересовались у Владимира, стоило ли бы, по его мнению, легализовать продажу «красивых» сочетаний на госномерах. Ведь далеко не все желающие осмелятся провести подобную схему.
«Стоит, конечно. Сейчас деньги мимо кассы идут черным рынком. А так бы шли в доход казны», высказал мнение создатель автомобильного сайта.
Зачастую те, кто желает воспользоваться этой схемой, тратят на переоформление не больше двух-трёх дней. Автолюбителю придется потратиться на оформление обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), внесение изменений в паспорт транспортного средства, содержащего всю информацию о машине (ПТС).
Напоминаем, что сам госномер оплачивается отдельно. Готовьтесь выложить кругленькую сумму.
Если у вас есть возможность продать автомобиль, то можно договориться с владельцем госномера, чтобы он сам занялся бумажной волокитой.
Важный нюанс — доверяете ли вы этому человеку, чтобы совершать такую серьезную сделку? Ведь потом будет очень сложно доказать обман. Вам могут продать не оригинальный номер, а дубликат. Стоит проверить, привязан ли приобретаемый регистрационный знак к VIN-коду автомобиля.
Давно известно, что недобросовестные сотрудники ГИБДД договариваются с автолюбителями, чтобы они доплатили во время регистрации машины. Этот способ является незаконным.
На вопрос «Нашего города» о том, есть ли вероятность, что законопроект о разрешенной продаже регистрационных номеров все же примут, Владимир Каровец ответил:
«Такие разговоры идут уже много лет. Каждый год одно и тоже. Но ничего не меняется», коротко сказал он.
По мнению Владимира, этот рынок нуждается в легализации. Неважно, почему человека привлекает та или иная комбинация букв или цифр, важно, что эти знаки пользуются спросом.
Вообще, особым спросом пользуются определенные сочетания букв. К ним относятся:
Зеркальные — номера, в которых повторяются первая и последняя буквы. Можно сказать, что они самые дешевые из этого списка.
Большей ценностью обладают те регистрационные номера, буквы которых соединяются в отдельное слово. Например: ТОМ, РОТ, ХАМ и прочие.
Ну и наконец, «красивые». Известно, что некоторые серии номеров используют государственные структуры. Для каждого региона подходит своя комбинация. Ведомства получают не всю серию номеров, часть из них достается частникам. Отметим, что именно эта категория знаков чаще других выставляется на продажу.
Некоторые автолюбители стремятся приобрести номера категории «Премиум». В таких знаках совпадают и буквы, и цифры. Поскольку они редкие, то и выставляются за большую стоимость. От 200 тысяч рублей.