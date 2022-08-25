«Схема легальная, но сложная»: как стать обладателем «красивого» госномера

Многим водителям хотелось бы иметь «красивые» государственные регистрационные знаки на своем автомобиле. Как известно, «красивыми» считаются номера, в которых сочетаются несколько букв или цифр. Преимущественно, они одинаковые. «Наш город» выяснил, можно ли приобрести их легально, а также как именно это сделать.

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