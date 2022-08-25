Родители готовы потратить на сборы ребенка в школу до 20 тыс. рублей

Самой серьезной статьей расходов является покупка школьной формы — 45% опрошенных планируют приобрести ребенку новый парадный костюм для школьной линейки и потратить на него 10 тыс. рублей.
Большинство респондентов (60%) не готовы тратить более 3 тыс. рублей на канцелярские принадлежности, т. к. ручки, пеналы, карандаши постоянно теряются и их надо приобретать заново. 24% родителей готовы к расходам до 10 тыс. рублей.
До 5 тыс. рублей россияне (57% опрошенных) готовы отдать за дополнительные методические материалы. При этом 32% респондентов заявили, что такие траты не планируются, т. к. все учебные пособия выдаются в школе.
Почти 25% родителей считают покупку букета к 1 сентября устаревшей традицией. Среди тех, кто все же рассчитывает поздравлять учителя, 67% готовы потратить на цветы от 1 до 3 тыс. рублей.
60% россиян в этом учебного году решили купить ребенку новый портфель, при чем большинство из них рассчитывают на сумму 3-5 тыс. рублей. Еще 36% опрошенных заявили, что ребенок пойдет в школу со старым ранцем.
Половина россиян в этом году планируют сократить расходы на гаджеты, т. к. все необходимое (ноутбук, планшет, умные часы) уже купили в прошлом году. Еще 31% считают, что электронные устройства только отвлекают ребенка от учебы. 13% — планируют подарить школьнику новый смартфон стоимостью около 10 тыс. рублей. Для функционирования гаджетов большинство родителей выбирают своим детям сим-карты оператора МТС (31% респондентов). На втором месте Tele 2 (28%), на третьем — Мегафон (23%).
Не более 2 тысяч рублей россияне готовы потратить на страхование ребенка от несчастных случаев и болезней — об этом заявили 19% опрошенных. Еще 13% отметили, что уже оформили полис для своего ребенка.
«Уследить за подвижными ребёнком — достаточно сложная задача. Кроме того, большинство родителей водят детей на дополнительные занятия в секции или кружки, преимущественно спортивные — по единоборствам, гимнастике, плаванию, хоккею, фигурному катанию. Разумеется, возрастает и риск травматизма. Наличие страховки позволит получить денежную компенсацию даже при незначительных травмах — ушибах и растяжениях. Стоимость полиса — в среднем 2 тысячи рублей — сопоставима с расходами на покупку канцелярии или одного букета цветов к первому сентября, при этом, финансовая защита действует в течение всего года», — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.