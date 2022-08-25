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Регоператор советует, как экологично собраться на учебу

25 августа 07:40
Фото: ТЭО
Школьники и студенты готовятся к новому учебному году — на днях они вновь вернутся за парты. Регоператор «ТЭО» желает учащимся плодотворного обучения, новых друзей и незабываемых впечатлений.

Также «ТЭО» напоминает, что начало образовательного года — отличная пора, чтобы обзавестись новыми привычками и задуматься об экологичном образе жизни.

«Поздравляем мальчиков и девочек, юношей и девушек Тюменской области с наступающим 1 сентября и желаем успехов! Надеемся, что в новом учебном году ребята и их родители не перестанут радовать своими идеями, как сделать привычный быт более осознанным и дружелюбным к экологии», отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Жителей Тюменской области, которые не уверены, что экологичный стиль им под силу, в компании призывают не отчаиваться. На самом деле «зелёные» идеи очень органично впишутся в привычную жизнь. Для новичков в «Тюменском экологическом объединении» предложили несколько простых идей, которые сможет реализовать каждый:

  • если 1 сентября вы планируете подарить цветы, то лучше выбрать композицию без лишней упаковки и искусственных украшений. Это сделает ароматный комплимент ещё красивее;
  • надоевшую сумку, рюкзак или куртку не обязательно сразу заменять новой. Попробуйте добавить несколько интересных акцентов, которые обновят вещь и добавят ей «характер». Например, можно использовать брелоки, аппликации с любимыми героями, стойкие рисунки, пуговицы, шнурки и другие украшения;
  • выбирая тетради и письменные принадлежности к новому учебному году, отдайте предпочтение товарам из вторично использованных или перерабатываемых материалов;
  • если ребёнок вырос, не выбрасывайте школьную форму в хорошем состоянии. Её можно отдать, обменять или продать в многочисленных тематических чатах или сервисах объявлений. Там же можно найти новый комплект для себя;
  • перекусы в виде шоколада, батончиков, покупного печенья можно заменить закусками и конфетами собственного изготовления, упакованными в компактный многоразовый контейнер. Вкусно, полезно и никакой лишней упаковки;
  • и школьникам, и студентам в новом учебном году будет незаменима многоразовая бутылка для воды. Это не только удобный, но и модный аксессуар, который сейчас можно выбрать на любой вкус и цвет.

#Новости#ООО "ТЭО"#Юлия Николаева#Общество
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