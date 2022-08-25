Регоператор советует, как экологично собраться на учебу

Также «ТЭО» напоминает, что начало образовательного года — отличная пора, чтобы обзавестись новыми привычками и задуматься об экологичном образе жизни.
«Поздравляем мальчиков и девочек, юношей и девушек Тюменской области с наступающим 1 сентября и желаем успехов! Надеемся, что в новом учебном году ребята и их родители не перестанут радовать своими идеями, как сделать привычный быт более осознанным и дружелюбным к экологии», отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Жителей Тюменской области, которые не уверены, что экологичный стиль им под силу, в компании призывают не отчаиваться. На самом деле «зелёные» идеи очень органично впишутся в привычную жизнь. Для новичков в «Тюменском экологическом объединении» предложили несколько простых идей, которые сможет реализовать каждый: