Регоператор советует, как экологично собраться на учебу

«Поздравляем мальчиков и девочек, юношей и девушек Тюменской области с наступающим 1 сентября и желаем успехов! Надеемся, что в новом учебном году ребята и их родители не перестанут радовать своими идеями, как сделать привычный быт более осознанным и дружелюбным к экологии», отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».