Полиция выясняет причины драки с поножовщиной на Лесобазе

«На данный момент личности всех участников конфликта установлены. Обстоятельства произошедшей потасовки выясняются. Проводится поверка, по результатам которой будет вынесена правовая оценка», пояснили в УМВД.
Напомним, видеоролик с потасовкой между подростками и взрослым мужчиной был опубликован в социальных сетях накануне вечером. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Между ним и молодежью завязалась словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. В ходе потасовки один из подростков ударил в спину мужчину ножом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рядом с бульваром Шаимский произошла массовая драка. Участников боя пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии и полиции.