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Полиция выясняет причины драки с поножовщиной на Лесобазе

25 августа 10:10
Фото: 1Mi
Стали известны подробности драки с поножовщиной, произошедшей на Лесобазе. В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что инцидент произошел пять дней назад — 20 августа.

«На данный момент личности всех участников конфликта установлены. Обстоятельства произошедшей потасовки выясняются. Проводится поверка, по результатам которой будет вынесена правовая оценка», пояснили в УМВД.

Напомним, видеоролик с потасовкой между подростками и взрослым мужчиной был опубликован в социальных сетях накануне вечером. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Между ним и молодежью завязалась словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. В ходе потасовки один из подростков ударил в спину мужчину ножом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рядом с бульваром Шаимский произошла массовая драка. Участников боя пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии и полиции.

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#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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