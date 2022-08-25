«Открытие» предложило сберегательные продукты со ставкой выше среднего по рынку

По словам лидера трайба «Инвестиции и сбережения» банка «Открытие» Александра Бородкина, немало банков в настоящее время начали предлагать клиентам особые условия. У трехмесячных и шестимесячных вкладов сейчас истекает срок. Клиентам проще остаться в том же банке, если в нем есть требуемые условия, чем куда-то переводить деньги. Руководство банка «Открытие» создает хорошие условия с запасом для всех периодов, к примеру, для нестандартных сроков — пять и семь месяцев. Об этом информирует newstracker.ru.
По мнению экономистов, после резкого снижения возможностей инвестирования выросла популярность накопительных счетов. По ним банки предлагают почти столь же высокие ставки, что и по срочным вкладам. Одновременно с этим мобильность счетов заметно увеличилась. Пример гибкого подхода у банка «Открытие» — накопительный счет «Копилка». Похожие опции есть и у остальных финансовых организаций.
Самой понятной валютой вклада для жителей России остаются рубли. До недавнего времени граждане выбирали зарубежную валюту для сохранения сбережений. Здесь имеются в виду доллары и евро. В наши дни многие банки начинают принимать дестимулирующие меры для срочных валютных вкладов, например, они устанавливают комиссии и отрицательные проценты. Банк «Открытие» предлагает клиентам другие варианты выхода из валюты. Речь идет о повышенной ставке для людей, конвертирующих из долларов и евро в рубли, а также об особом накопительном счете в юанях.
Александр Бородкин назвал три вполне понятных для россиян валюты — китайские юани, турецкие лиры и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. Юань стал самой крупной из перечисленных валют. В РФ ему доверяют. Получается, что конвертация в юани стала вторым выбором валютных вкладчиков после перевода в рубли.