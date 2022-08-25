«Открытие» предложило сберегательные продукты со ставкой выше среднего по рынку

По словам лидера трайба «Инвестиции и сбережения» банка «Открытие» Александра Бородкина, немало банков в настоящее время начали предлагать клиентам особые условия. У трехмесячных и шестимесячных вкладов сейчас истекает срок. Клиентам проще остаться в том же банке, если в нем есть требуемые условия, чем куда-то переводить деньги. Руководство банка «Открытие» создает хорошие условия с запасом для всех периодов, к примеру, для нестандартных сроков — пять и семь месяцев. Об этом информирует newstracker.ru.