На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск задержали 62-летнего пьяного водителя

Ранее «Наш город» сообщал, что в эту субботу будет организована сплошная проверка водителей в Тюмени. В этом году инспекторы задержали больше 4 000 пьяных водителей. В августе в Увате водитель на 1,5 года отправился в колонию-поселение за пьяную езду, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Более того, 21-летнего мужчину лишили прав на шесть лет.