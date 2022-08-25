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На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск задержали 62-летнего пьяного водителя

25 августа 13:39
Фото: ГИБДД
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск инспекторы ГИБДД задержали 62-летнего пьяного водителя «Лады». Ему грозит крупный штраф. Пожилой мужчина ехал в Нефтеюганский район и пил водку.

«Этого 62-летнего пьяного водителя уватские автоинспекторы задержали на 372-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Показания алкотестера составили 0,82 мг»сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что в эту субботу будет организована сплошная проверка водителей в Тюмени. В этом году инспекторы задержали больше 4 000 пьяных водителей. В августе в Увате водитель на 1,5 года отправился в колонию-поселение за пьяную езду, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Более того, 21-летнего мужчину лишили прав на шесть лет.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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