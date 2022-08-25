МЧС предупреждает о резком усилении ветра в Тюменской области

По информации Тюменского ЦГМС, на юге области прогнозируется тёплая погода и до + 28 градусов. Ситуация изменится ближе к 20:00, в Ишиме и Тюмени ожидается резкое похолодание. По данным Гисметео, в Тобольске возможен сильный ливень, температура воздуха снизится сразу на 9 градусов.