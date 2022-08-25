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МЧС предупреждает о резком усилении ветра в Тюменской области

25 августа 11:48
Фото: 1Mi
Резкое усиление ветра ожидается в Тюменской области 26 августа, сообщает МЧС. На Юге региона возможны кратковременные дожди. Уже ближе к вечеру порывы могут достигать 13-18 м/с.

По информации Тюменского ЦГМС, на юге области прогнозируется тёплая погода и до + 28 градусов. Ситуация изменится ближе к 20:00, в Ишиме и Тюмени ожидается резкое похолодание. По данным Гисметео, в Тобольске возможен сильный ливень, температура воздуха снизится сразу на 9 градусов.

В Ишиме порывы ветра могут достичь 12-15 метров в секунду примерно к 22:00. Существенных осадков не ожидается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в июле в Тюменской области зарегистрировано пять штормовых предупреждений от МЧС.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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