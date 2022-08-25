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Крымские клубы получат возможность интегрироваться в российский футбол

25 августа 07:25
Фото: pxhere.com
В случае успешных результатов аудита и инспекции инфраструктуры некоторые клубы получат возможность пополнить состав участников второго российского футбольного эшелона несмотря на запрет со стороны УЕФА еще от 2014 года.

Как сообщает “Советский спорт”, по словам исполняющего обязанности главы Первой лиги (бывшей ФНЛ) Наиля Измайлова, была создана рабочая группа для полной проверки всех важнейших аспектов жизнедеятельности команд полуострова на соответствие требованиям регламента соревнований.

Также может появиться абсолютно новое первенство под названием Лига Содружества, включающая в себя клубы не только Крыма, но и некоторых других территорий, признанных РФ независимыми.

Окончательное решение может быть принято РФС после анализа соответствующей информации уже в начале 2023 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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