Как будут кормить школьников Тюмени в 2022–2023 году?

Льготы, дающие право на бесплатное питание в школе и на его компенсацию, распространяются также на детей, которые воспитываются в семьях, признанных малоимущими. На компенсацию или даже на бесплатное питание имеют право дети, которых воспитывают только матери или только отцы. Льготы также есть у школьников, родители которых имеют статус ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, и у детей, обучающихся в образовательных учреждениях коррекционного типа.