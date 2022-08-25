Как будут кормить школьников Тюмени в 2022–2023 году?

В соответствии с законом школьники, которые учатся в первых, вторых, третьих и четвертых классах общеобразовательных учреждений, имеют право на горячее питание в учебных заведениях. Бесплатно питаться в школьных столовых, получая обеды и завтраки, также могут дети из семей, официально признанных социально незащищенными и малоимущими.
В зависимости от позиции конкретного субъекта федерации школьники могут пользоваться одной или несколькими социальными льготами:
О том, какие льготы положены ребенку и его семье при организации здорового питания в школе Тюмени, проще всего узнать в УСЗН по месту проживания. Также интересующую информацию можно найти на сайте «Госуслуги». На этом ресурсе размещаются новости на тему льгот и социальной помощи семьям школьников.
Как правило, в категорию тех, кто имеет право на получение льготного питания, попадают:
Льготы, дающие право на бесплатное питание в школе и на его компенсацию, распространяются также на детей, которые воспитываются в семьях, признанных малоимущими. На компенсацию или даже на бесплатное питание имеют право дети, которых воспитывают только матери или только отцы. Льготы также есть у школьников, родители которых имеют статус ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, и у детей, обучающихся в образовательных учреждениях коррекционного типа.
Семьи, которые имеют право на получение бесплатного питания на детей в школьных столовых, должны оформлять соответствующую льготу каждый год. Сроки устанавливаются учебным заведением, и 2022–2023 годы не будут исключением.
Следует отметить, что в ряде образовательных учреждений Тюмени решение о предоставлении бесплатного питания принимается в индивидуальном порядке. Случай и обстоятельства каждого школьника рассматриваются по отдельности, и учебные организации сохраняют за собой право либо на отказ от обеспечения бесплатным питанием, либо на предоставление скидки, компенсации за горячие завтраки и обеды.
Родители, претендующие на получение бесплатного питания в школах для своих детей, должны подготовить заранее соответствующее заявление для подачи в школу или в органы соцзащиты. Также следует собрать требуемый пакет документов:
Если на бесплатное питание претендует школьник из малоимущей семьи, заявители должны приложить к комплекту документов справку, подтверждающую этот статус.
Ученики младших классов (начальная школа) образовательных учреждений Тюмени имеют право на бесплатное питание начиная с 1 сентября 2022 года. Это право сохраняется за ними весь учебный год, в том числе и на 2023 год. Бесплатное питание предоставляется в виде обедов и завтраков всем младшеклассникам, вне зависимости от того, имеют ли их семьи право на льготы и компенсации.
К качеству питания учеников начальных классов и к тому, насколько правильно оно организовано, предъявляются определенные требования. Они включают:
Все продукты, которые используются в приготовлении блюд для школьного питания младшеклассников, проходят тщательный контроль на соответствие качеству. Меню для школьных столовых формируется с учетом строгих требований. Родители школьников могут принимать участие в составлении меню, если у них есть такое желание, — для этого они должны подать заявление на имя директора образовательной организации.
Бесплатное питание ученикам старших классов в школах Тюмени предоставляется только в том случае, если у детей есть соответствующие льготы. В остальных случаях школьники старшего возраста могут питаться на платной основе. Способ расчета стоимости платного питания в школах зависит от правил, принятых в конкретных учебных заведениях.
Во многих школах Тюмени в столовых принимают к оплате специальные карты ученика, которые родители могут заблаговременно пополнять денежными средствами. Такой картой ребенок может рассчитываться за завтраки и обеды в столовых, не используя наличные деньги на оплату.
В некоторых образовательных учреждениях города есть практика сбора средств на завтраки и обеды. К примеру, классному руководителю можно сдавать деньги, конкретную сумму, рассчитанную на питание в школьной столовой в течение недели. Многие родители считают такой способ удобным и практичным.
Образовательные учреждения Тюмени оставляют за собой право самостоятельно устанавливать стоимость завтраков, обедов и других вариантов питания школьников. Какой будет цена школьного питания в 2022 и 2023 годах — станет известно только после начала учебного года. Однако многие родители заранее готовятся к тому, что стоимость вырастет — с учетом роста цен на продукты питания высокого качества.
Сами учебные заведения отмечают, что цены на питание школьников в столовых в 2022-2023 учебном году во многом будут зависеть от условий, указанных в договорах с организациями, которые сотрудничают с образовательными организациями.
Родители школьников, которые имеют право на бесплатное питание в учебных организациях, могут принять решение об отказе от него. Причин для отказа может быть несколько — например, ребенку, по отзывам, не нравятся меню и блюда в школьной столовой, или у школьника есть аллергия на конкретные продукты питания, или его не устраивает их качество.
Приняв решение об отказе от питания в школе, семья ребенка, его законные представители должны написать соответствующее заявление и предоставить его в учебное заведение. Что касается компенсации за питание, то далеко не все школы предоставляют его. Исключение делается для ребенка, который обучается дома.